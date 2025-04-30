Трамп відповів на питання,чи довіряє він Путіну

Дональд Трамп впевнений, що Путін його поважає і готовий зупинити війну

Очільник США вірить в те, що Путін хоче миру

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що мрією російського диктатора Володимира Путіна є захоплення всієї України, проте він цього не зробить. Він вважає, що диктатор РФ його поважає і готовий зупинити війну. Про це інформує «Главком» з посиланням на інтерв’ю Трампа ABC.

«Я не довіряю багатьом людям. Але, скажімо так: він (Путін – «Главком») поважає мене. І я вірю, що через мене він не стане захоплювати всю країну», – каже він.

Більше того, ведучий запитав, чи Путін хоче миру, попри те, що він продовжує запускати ракети.

«Думаю, що так, він хоче», – додав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп озвучує американцям те, що російський диктатор Володимир Путін хоче, аби вони почули.

Ймовірно Трамп прагне відкрити потенційні бізнес-угоди на десятки мільярдів доларів, перезавантаживши економічні відносини США й Росії. Саме для цього йому потрібно завершити війну в Україні.