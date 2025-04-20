Чому Путін оголосив «великоднє перемир’я»: військовий аналітик назвав три важливі причини

Господар Кремля хоче виграти час для передислокації російських військ із Курської області до лінії фронту на Донбасі

Президент держави-агресорки Володимир Путін мав щонайменше три причини для того, щоб оголосити так зване «Великоднє перемир’я», якого, щоправда, російські окупанти не дотримуються. Як інформує «Главком», військовий аналітик Sky News Шон Белл пояснив, чому господар Кремля запропонував припинити вогонь.

За словами Белла, у такий спосіб Путін насамперед намагається продемонструвати себе «миротворцем» перед самими росіянами, щоб отримати підтримку своєї політики.

Друга причина, як каже Белл, «набагато цинічніша» і полягає в тому, що Путін хоче виграти час для передислокації 50 000 російських військ із майже повністю звільненої Курської області до лінії фронту на Донбасі.

«Я зовсім не здивуюся, якщо Росія використовує цю паузу, щоб перемістити свої сили і бути готовою до наступного великого наступу», – припустив аналітик.

Також Белл припускає, що причина оголошеного перемир’я полягає в стурбованості Кремля тим, що Дональд Трамп і США можуть відмовитися від планів реінтеграції Москви у світову спільноту.

«Трамп пропонує Путіну варіант: повернутися зі статусу ізгоя, потенційно повернутися до G8, не мати НАТО на порозі, позбутися деяких санкцій. Я підозрюю, що Путін буде трохи стурбований тим, що непередбачуваний Трамп може раптово знову підтримати Україну», – зазначив аналітик.

Нагадаємо, 9 квітня Кремль поширив заяву Володимира Путіна, який анонсував «великоднє перемир’я». За його словами, російська сторона «зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня». Водночас, додав Путін, російські війська мають бути готові відбивати «можливі порушення перемир’я».

Президент України Володимир Зеленський зранку 20 квітня повідомив, що російські військові не дотримуються припинення вогню на 30 годин, проголошеного лідером РФ Володимиром Путіним удень 19 квітня.