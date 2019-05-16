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    Марина Порошенко дала поради Олені Зеленській

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    <span>Олена Зеленська і Марина Порошенко</span> - Марина Порошенко дала поради Олені Зеленській
    Олена Зеленська і Марина Порошенко

    Дружина п’ятого президента України назвала результат виборів передбачуваним

    Перша леді країни Марина Порошенко дала поради Олені Зеленській як своїй наступниці

    Про це вона розповіла в інтерв'ю «Новое Время».

    «Можу побажати, щоб вона не прислуховувалась до порад політтехнологів і протоколістів. Раджу робити те, до чого спонукає її душа», - розповіла Порошенко.

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    За словами Марини Порошенко, перша леді має відчувати дотичність до свого проекту, щоб досягти результату.

    «Коли вона бачить, що не може чогось не робити, тільки з такими емоціями і з таким внутрішнім відчуттям своєї дотичності до якогось проекту можна досягти гарних результатів», - додала перша леді.

    Дружина п’ятого президента України також назвала результат виборів у 2019 році передбачуваним.

    Зазначимо, що раніше, у квітні, Олена Зеленська вже коментувала роль першої леді. Вона тоді додала, що вона з чоловіком ґрунтовно це питання ще не обговорювала, але він їй сказав: «ти можеш ніде не бути, повністю вийти з інформаційного поля і бути відсутньою в ньому». Вона відповіла, що хотіла б бути відсутньою.

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