Марина Порошенко дала поради Олені Зеленській
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Дружина п’ятого президента України назвала результат виборів передбачуваним
Перша леді країни Марина Порошенко дала поради Олені Зеленській як своїй наступниці
Про це вона розповіла в інтерв'ю «Новое Время».
«Можу побажати, щоб вона не прислуховувалась до порад політтехнологів і протоколістів. Раджу робити те, до чого спонукає її душа», - розповіла Порошенко.
За словами Марини Порошенко, перша леді має відчувати дотичність до свого проекту, щоб досягти результату.
«Коли вона бачить, що не може чогось не робити, тільки з такими емоціями і з таким внутрішнім відчуттям своєї дотичності до якогось проекту можна досягти гарних результатів», - додала перша леді.
Дружина п’ятого президента України також назвала результат виборів у 2019 році передбачуваним.
Зазначимо, що раніше, у квітні, Олена Зеленська вже коментувала роль першої леді. Вона тоді додала, що вона з чоловіком ґрунтовно це питання ще не обговорювала, але він їй сказав: «ти можеш ніде не бути, повністю вийти з інформаційного поля і бути відсутньою в ньому». Вона відповіла, що хотіла б бути відсутньою.