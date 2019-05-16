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    В Україну не пустили понад 40 тонн зараженої кукурудзи з США

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    В Україну не пустили понад 40 тонн зараженої кукурудзи з США

    У кукурудзи виявили карантинне захворювання, відсутнє на території України

    Під час проведення митного контролю на посту «Західний» Київської області у вантажах кукурудзи (для попкорну) походженням з США було виявлено карантинне захворювання.

    Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

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    «13 травня 2019 року державні фітосанітарні інспектори при проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів у ВМО № 1 «Західний» Київської області у вантажі кукурудзи для попкорну вагою 41,504 тонн, походженням з США, виявили карантинне захворювання, відсутнє на території України – диплодіоз кукурудзи (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton)», - йдеться у повідомленні.

    У профільній службі зазначили, що заражений вантаж затримано, до нього будуть застосовані фітосанітарні заходи відповідно до чинного законодавства.

    «З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера – США буде надіслана нотифікація про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України», - наголосили в Держпродспоживслужбі.

    Нагадаємо, за даними травневого звіту Міністерства сільського господарства США (USDA), урожай зернових в Україні в 2019/20 маркетинговому році складе 72,1 млн т, що на 2,5 млн т більше, ніж роком раніше (69,6 млн т). При цьому експорт зерна перевищить 50 млн т. 

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