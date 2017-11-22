«Черная пятница»: секреты выгодного шопинга в онлайн-магазинах

Отдельные онлайн-магазины продлевают действие акции на всю неделю или даже две

24 ноября в магазинах Украины, Европы, США и других стран начинаются самые сумасшедшие распродажи с рекордными скидками — до 90%! Как не упустить свой шанс, который выпадает раз в году — купить желаемую вещь по самой низкой цене? AIN.UA пишет о секретах выгодного шоппинга. Какие магазины проводят распродажи? В Украине «Черная



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Отдельные онлайн-магазины продлевают действие акции на всю неделю или даже две

24 ноября в магазинах Украины, Европы, США и других стран начинаются самые сумасшедшие распродажи с рекордными скидками — до 90%! Как не упустить свой шанс, который выпадает раз в году — купить желаемую вещь по самой низкой цене? AIN.UA пишет о секретах выгодного шоппинга.

Какие магазины проводят распродажи?

В Украине «Черная пятница» набирает обороты с каждым годом, и если 5 лет назад только некоторые магазины объявляли в этот день о скидках, то в 2017 году ожидается не менее 83% вовлеченных брендов в различных категориях товаров.

Кроме того, все крупные глобальные онлайн-площадки вроде AliExpress и Amazon, а также онлайн и офлайн-магазины мировых брендов, таких как GAP, Adidas, Burberry, Massimo Dutti, Levi’s, Huawei, Marc O’Polo, Miu Miu, Nokia, Nike, Bose, Mango, Zara и других, обещают выгодные условия покупок и огромные скидки до 90%.

Официально «Черная пятница» начинается в 00:00 24 ноября, условия распродажи действуют трое суток — до 27 ноября 23:59. Отдельные онлайн-магазины продлевают действие акции на всю неделю или даже две.

Что нужно знать о скидках в «Черную пятницу»

В отличие от глобальных торговых площадок, украинские магазины хоть и обещают скидки до 75% и 90%, но на деле реальная экономия от покупок в этот день обычно не превышает 30-60%. Особенно это касается магазинов техники, скидки которых в черную пятницу не превышают 10-20%.

Существует еще одна уловка предприимчивых отечественных продавцов: примерно за неделю до «Черной пятницы», магазины немного повышают цены на товары, чтобы ко дню распродажи продать их по старой цене под видом скидки.

Поэтому за полторы недели до начала распродажи рекомендуем отслеживать динамику цен на желанные товары, чтобы найти предложения с реальной, а не видимой экономией.

Кроме того, существует еще один универсальный способ сэкономить деньги во время глобальных распродаж — использовать кэшбэк-сервис Moneta.ua.

Как это работает

Вы совершаете покупку в любом онлайн-магазине через сайт сервиса, а Moneta.ua возвращает вам часть денег от покупки. Сколько? Зависит от магазина и товара, в среднем вы получаете скидку до 5%. Согласитесь, это неплохая экономия, особенно в добавок к скидкам «черной пятницы».

Регистрация в кэшбэке быстрая и бесплатная, но лучше пройти ее заранее и найти понравившиеся товары, чтобы в день распродажи успеть купить все необходимое. Перейдите на сайт Monetа.ua, пройдите короткую регистрацию, выберите нужный магазин и действуйте по обычной схеме: найдите товар, оформите и подтвердите заказ. Часть потраченных денег вернется на ваш личный аккаунт (как правило, в течение суток). В отдельных случаях — до 4 недель. Деньги из аккаунта можно вывести моментально различными способами: на банковскую карту, счет мобильного, WebMoney.

Кэшбэк-сервис — это реальная экономия без лишних усилий. И хотя в Украине такая схема покупок считается новинкой, в Европе и США ее используют в 40% случаев интернет-шопинга.

Секреты выгодных покупок

Как успеть купить понравившуюся вещь по минимальной цене 24 ноября? Делимся секретами покупок от шопинг-экспертов: