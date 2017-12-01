Госсдума «восстала» против американских СМИ

В России ответили на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США

Госдума РФ запретит посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ. Об этом заявила глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова. Как сообщают РИА Новости, Савастьянова отметила, что подобные меры станут ответом на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США. «Мы своим решением, вынося это на рассмотрение



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В России ответили на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США

Госдума РФ запретит посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ. Об этом заявила глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова.

Как сообщают РИА Новости, Савастьянова отметила, что подобные меры станут ответом на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США.

«Мы своим решением, вынося это на рассмотрение Совета Госдумы и на заседание пленарное, с одной стороны, высказываем отношение о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и права на получение объективной информации», - пояснила депутат.

Проект соответствующего постановления 4 декабря обсудит комитет по регламенту, во вторник его внесут на рассмотрение Совета Госдумы, а в среду - на пленарное заседание нижней палаты.

По словам Савастьяновой, решение вступит в силу после принятия - со следующей недели.

Напомним, журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США после регистрации телеканала в качестве иностранного агента. В Кремле заявили, что «глубоко разочарованы» решением американских властей.