Госсдума «восстала» против американских СМИ
- Сьогодні, 14:35
-
Розсилка
В России ответили на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США
Госдума РФ запретит посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ. Об этом заявила глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова.
Как сообщают РИА Новости, Савастьянова отметила, что подобные меры станут ответом на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США.
«Мы своим решением, вынося это на рассмотрение Совета Госдумы и на заседание пленарное, с одной стороны, высказываем отношение о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и права на получение объективной информации», - пояснила депутат.
Проект соответствующего постановления 4 декабря обсудит комитет по регламенту, во вторник его внесут на рассмотрение Совета Госдумы, а в среду - на пленарное заседание нижней палаты.
По словам Савастьяновой, решение вступит в силу после принятия - со следующей недели.
Напомним, журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США после регистрации телеканала в качестве иностранного агента. В Кремле заявили, что «глубоко разочарованы» решением американских властей.