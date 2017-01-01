В НАБУ заявили, что им предлагали взятку в $800 тысяч

Дававший взятку требовал прекратить расследование детективами уголовного производства

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры разоблачили подозреваемого, который предлагал сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере $800 тысяч. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает пресс-служба НАБУ. «Данная сумма предлагалась за прекращение расследования детективами Бюро