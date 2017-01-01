В НАБУ заявили, что им предлагали взятку в $800 тысяч
- 24 Листопада, 11:29
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Розсилка
Дававший взятку требовал прекратить расследование детективами уголовного производства
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры разоблачили подозреваемого, который предлагал сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере $800 тысяч.
Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает пресс-служба НАБУ.
«Данная сумма предлагалась за прекращение расследования детективами Бюро уголовного производства, в котором наложен арест на сумму около 450 млн грн средств, подконтрольных разоблаченному лицу предприятий», - говорится в сообщении.
Предварительно действия задержанного квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Решается вопрос сообщения разоблаченному лицу о подозрении и проведения других неотложных следственных действий.
Напомним, ранее сотрудника прокуратуры Киевской области задержали на крупной взятке.