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    «Черная пятница» в мире: как покупатели атакуют торговые центры (фото)

    Люди стоят в огромных очередях, чтобы приобрести товары по чрезвычайно низким ценам
    В полночь 24 ноября во многих странах, в первую очередь в США, наступила «черная пятница», с которой начинается сезон рождественских распродаж. Торговые центры открылись за несколько часов до полуночи, а покупатели выстроились в огромные очереди, желая приобрести товары по чрезвычайно низким ценам. [GALLERY_BLOCK] Как известно,
    • 24 Листопада, 12:55
    • Розсилка
    <span>Распродажа телевизоров в Сан-Паулу, Бразилия</span>
    Reuters
    Распродажа телевизоров в Сан-Паулу, Бразилия

    Люди стоят в огромных очередях, чтобы приобрести товары по чрезвычайно низким ценам

    В полночь 24 ноября во многих странах, в первую очередь в США, наступила «черная пятница», с которой начинается сезон рождественских распродаж.

    Торговые центры открылись за несколько часов до полуночи, а покупатели выстроились в огромные очереди, желая приобрести товары по чрезвычайно низким ценам.

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    Фото: abacapress/vostock-photo Во время рождественской распродажи в Нью-Йорке
    Фото: Reuters «Черная пятница» в одном из торговых центров в Сан-Паулу, Бразилия
    Фото: Reuters Жители Нью-Йорка перед магазином Macy's в ожидании начала распродаж
    Фото: epa/vostock-photo Ежегодная распродажа в Афинах, Греция
    Фото: AP/ТАСС Покупатели в магазине города Оверленд-Парк, США
    Фото: Reuters Первые покупатели в магазине Target в Чикаго

    Как известно, «черная пятница» - пятница после Дня благодарения в США. Обычай устраивать большие скидки в этот день установился еще в XIX веке, а термин «черная пятница» появился в 1966 году и поначалу употреблялся на Восточном побережье США.

    В Украине «черная пятница» набирает обороты с каждым годом. При этом магазины хоть и обещают скидки до 75% и 90%, но на деле реальная экономия от покупок в этот день обычно не превышает 30-60%. Особенно это касается магазинов техники, скидки которых в «черную пятницу» не превышают 10-20%.

    Джерело: Интерфакс

    Черная пятница
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