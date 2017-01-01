«Черная пятница» в мире: как покупатели атакуют торговые центры (фото)
- 24 Листопада, 12:55
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Розсилка
Люди стоят в огромных очередях, чтобы приобрести товары по чрезвычайно низким ценам
В полночь 24 ноября во многих странах, в первую очередь в США, наступила «черная пятница», с которой начинается сезон рождественских распродаж.
Торговые центры открылись за несколько часов до полуночи, а покупатели выстроились в огромные очереди, желая приобрести товары по чрезвычайно низким ценам.
Как известно, «черная пятница» - пятница после Дня благодарения в США. Обычай устраивать большие скидки в этот день установился еще в XIX веке, а термин «черная пятница» появился в 1966 году и поначалу употреблялся на Восточном побережье США.
В Украине «черная пятница» набирает обороты с каждым годом. При этом магазины хоть и обещают скидки до 75% и 90%, но на деле реальная экономия от покупок в этот день обычно не превышает 30-60%. Особенно это касается магазинов техники, скидки которых в «черную пятницу» не превышают 10-20%.
Джерело: Интерфакс