«Черная пятница» в мире: как покупатели атакуют торговые центры (фото)

Люди стоят в огромных очередях, чтобы приобрести товары по чрезвычайно низким ценам

В полночь 24 ноября во многих странах, в первую очередь в США, наступила «черная пятница», с которой начинается сезон рождественских распродаж. Торговые центры открылись за несколько часов до полуночи, а покупатели выстроились в огромные очереди, желая приобрести товары по чрезвычайно низким ценам. [GALLERY_BLOCK] Как известно,



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Reuters Распродажа телевизоров в Сан-Паулу, Бразилия

Люди стоят в огромных очередях, чтобы приобрести товары по чрезвычайно низким ценам

В полночь 24 ноября во многих странах, в первую очередь в США, наступила «черная пятница», с которой начинается сезон рождественских распродаж.

Торговые центры открылись за несколько часов до полуночи, а покупатели выстроились в огромные очереди, желая приобрести товары по чрезвычайно низким ценам.

Как известно, «черная пятница» - пятница после Дня благодарения в США. Обычай устраивать большие скидки в этот день установился еще в XIX веке, а термин «черная пятница» появился в 1966 году и поначалу употреблялся на Восточном побережье США.

В Украине «черная пятница» набирает обороты с каждым годом. При этом магазины хоть и обещают скидки до 75% и 90%, но на деле реальная экономия от покупок в этот день обычно не превышает 30-60%. Особенно это касается магазинов техники, скидки которых в «черную пятницу» не превышают 10-20%.

Джерело: Интерфакс