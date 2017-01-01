Трамп с женой зажгли новогоднюю елку (фото)

Нажать на главную кнопку старта иллюминации доверили первой леди

Президент США Дональд Трамп зажег новогоднюю елку, которая установлена в президентском парке Вашингтона. На ее торжественное открытие хозяин Белого Дома пришел вместе с женой Меланией - для этого события она выбрала наряд праздничного красного цвета. Президент США сам отсчитал секунды до старта иллюминации, а нажать на главную кнопку доверил



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Reuters

Нажать на главную кнопку старта иллюминации доверили первой леди

Президент США Дональд Трамп зажег новогоднюю елку, которая установлена в президентском парке Вашингтона.

На ее торжественное открытие хозяин Белого Дома пришел вместе с женой Меланией - для этого события она выбрала наряд праздничного красного цвета.

Президент США сам отсчитал секунды до старта иллюминации, а нажать на главную кнопку доверил первой леди. После этого елка засияла золотыми фонариками.

Напомним, ранее первая леди США Мелания Трамп представила публике рождественское убранство Белого дома.

Главная елка здесь украшена стеклянными фигурками с печатями каждого штата и территорий, относящихся к США. Также накануне новогодних праздников испекли огромный пряничный домик в виде президентской резиденции, на который ушло 135 кг теста.

Джерело: ТСН