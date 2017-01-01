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    Трамп с женой зажгли новогоднюю елку (фото)

    Нажать на главную кнопку старта иллюминации доверили первой леди
    Президент США Дональд Трамп зажег новогоднюю елку, которая установлена в президентском парке Вашингтона. На ее торжественное открытие хозяин Белого Дома пришел вместе с женой Меланией - для этого события она выбрала наряд праздничного красного цвета. Президент США сам отсчитал секунды до старта иллюминации, а нажать на главную кнопку доверил
    • Сьогодні, 10:40
    • Розсилка
    Reuters

    Нажать на главную кнопку старта иллюминации доверили первой леди

    Президент США Дональд Трамп зажег новогоднюю елку, которая установлена в президентском парке Вашингтона.

    На ее торжественное открытие хозяин Белого Дома пришел вместе с женой Меланией - для этого события она выбрала наряд праздничного красного цвета.

    Президент США сам отсчитал секунды до старта иллюминации, а нажать на главную кнопку доверил первой леди. После этого елка засияла золотыми фонариками.

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    Трамп с женой зажгли новогоднюю елку (фото)
    Трамп с женой зажгли новогоднюю елку (фото)
    Трамп с женой зажгли новогоднюю елку (фото)
    Трамп с женой зажгли новогоднюю елку (фото)
    Трамп с женой зажгли новогоднюю елку (фото)
    Reuters

    Напомним, ранее первая леди США Мелания Трамп представила публике рождественское убранство Белого дома.

    Главная елка здесь украшена стеклянными фигурками с печатями каждого штата и территорий, относящихся к США. Также накануне новогодних праздников испекли огромный пряничный домик в виде президентской резиденции, на который ушло 135 кг теста.

    Джерело: ТСН

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