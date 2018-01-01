15 ярких фотографий о том, как зимуют дикие животные

Когда приходит зима, кажется, что в это белоснежное время года окружающий мир уснул

Но на самом деле на лесных опушках можно встретить диких животных, которые вышли на охоту или порезвиться. Конечно, фотографу необходима особая сноровка, чтобы сделать интересный кадр с дикими животными. Но когда это удаётся, то фотографии получаются действительно живыми и шедевральными. [GALLERY_BLOCK] Смотрите также: Потрясающие зимние



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда приходит зима, кажется, что в это белоснежное время года окружающий мир уснул

Но на самом деле на лесных опушках можно встретить диких животных, которые вышли на охоту или порезвиться. Конечно, фотографу необходима особая сноровка, чтобы сделать интересный кадр с дикими животными. Но когда это удаётся, то фотографии получаются действительно живыми и шедевральными.

Джерело: Культурология