Водка, Ленин, менты и студенты: Снимки украинского фотографа стали вирусными

Фотограф 10 лет снимал одну лавочку и в результате показал весь социум страны

Широкую популярность в сети приобрела серия снимков украинского фотографа Евгения Котенко, в которой он снимал одну и ту же лавочку в течение 10 лет. «Я не задавал себе никаких временных ограничений или целей, я просто выходил на кухню и выглядывал в окно», - рассказывает Котенко, уточняя, что всегда старается держать при себе камеру.



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Фото Евгения Котенко

Фотограф 10 лет снимал одну лавочку и в результате показал весь социум страны

Широкую популярность в сети приобрела серия снимков украинского фотографа Евгения Котенко, в которой он снимал одну и ту же лавочку в течение 10 лет.

«Я не задавал себе никаких временных ограничений или целей, я просто выходил на кухню и выглядывал в окно», - рассказывает Котенко, уточняя, что всегда старается держать при себе камеру.

Героями этих снимков стали пенсионеры, молодежь, пьяницы, милиционеры и обычные прохожие. С годами краска на скамейке меняется, однако поведение уличных персонажей остается неизменным.

«Обычно было на что посмотреть… но случалось и немало плохих вещей, о которых лучше не думать. Самое худшее – это видеть людей, вместе с которыми я ходил в школу. Они выпивали на этой скамейке, а затем ползли домой на четвереньках, как рептилии. Я боялся, что, если я выйду на улицу, то стану одним из них», - вспоминает процесс создания своего проекта Котенко.

Многие комментаторы пишут, что эта фотосерия очень емко характеризует наш социум. Другие же критично восприняли эти фото, отметив, что автор чересчур зациклен на алкоголиках.

В дальнейшем Котенко намерен продолжить эту фотосерию, так как она создавалась из окна его родительской квартиры.

Джерело: boredpanda.com