Водка, Ленин, менты и студенты: Снимки украинского фотографа стали вирусными
- Сьогодні, 19:57
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Фотограф 10 лет снимал одну лавочку и в результате показал весь социум страны
Широкую популярность в сети приобрела серия снимков украинского фотографа Евгения Котенко, в которой он снимал одну и ту же лавочку в течение 10 лет.
«Я не задавал себе никаких временных ограничений или целей, я просто выходил на кухню и выглядывал в окно», - рассказывает Котенко, уточняя, что всегда старается держать при себе камеру.
Героями этих снимков стали пенсионеры, молодежь, пьяницы, милиционеры и обычные прохожие. С годами краска на скамейке меняется, однако поведение уличных персонажей остается неизменным.
«Обычно было на что посмотреть… но случалось и немало плохих вещей, о которых лучше не думать. Самое худшее – это видеть людей, вместе с которыми я ходил в школу. Они выпивали на этой скамейке, а затем ползли домой на четвереньках, как рептилии. Я боялся, что, если я выйду на улицу, то стану одним из них», - вспоминает процесс создания своего проекта Котенко.
Многие комментаторы пишут, что эта фотосерия очень емко характеризует наш социум. Другие же критично восприняли эти фото, отметив, что автор чересчур зациклен на алкоголиках.
В дальнейшем Котенко намерен продолжить эту фотосерию, так как она создавалась из окна его родительской квартиры.
Джерело: boredpanda.com