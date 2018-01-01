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    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея

    Роботи фотографа Ніни Лін, чиї знімки більше 50 разів з'являлися на обкладинці журналу Life
    Фотограф Ніна Лін (Nina Leen) народилася в Російській імперії. Вона жила в Німеччині, Італії та Швейцарії. Вже пізніше Ніна Лін переїхала в США. Її життя було оповите таємницями. Коли в 1995 році Ніна Лін померла, то поблизу не виявилося нікого, хто б зміг назвати її точний вік. Фотографії Лін більше 50 разів з'являлися на обкладинці журналу
    • Сьогодні, 15:16
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    Роботи фотографа Ніни Лін, чиї знімки більше 50 разів з'являлися на обкладинці журналу Life

    Фотограф Ніна Лін (Nina Leen) народилася в Російській імперії.

    Вона жила в Німеччині, Італії та Швейцарії. Вже пізніше Ніна Лін переїхала в США. Її життя було оповите таємницями.

    Коли в 1995 році Ніна Лін померла, то поблизу не виявилося нікого, хто б зміг назвати її точний вік. Фотографії Лін більше 50 разів з'являлися на обкладинці журналу Life.

    Зокрема, серед її робіт було багато фото жінок, які вважалися еталоном краси тих років.

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    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея
    Краса цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея

    Джерело: telegraf.com.ua

    США фотограф
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