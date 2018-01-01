Талантливые руки и простой карандаш: Трехмерный гиперреализм художника из Нигерии впечатлил Instagram

Кен Нвадигубу — невероятно талантливый 23-летний художник из Лагоса (Нигерия).

Кен выбрал одно из самых сложных направлений в современном искусстве - технику трёхмерного гиперреализма. Для создания своих картин, молодой парень использует обычный простой карандаш.

Созерцая его творения, вам придётся не единожды посмотреть на них, чтобы убедиться, что они на самом деле не являются фотографиями. Ещё одним действительно важным фактом является то, что Кен не имеет специального художественного образования и всему научился сам.

Своими необычными работами художник делится в Instagram и получает невероятное количество лайков и комментариев.