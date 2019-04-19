17 забавных животных, которые позируют как Кейт Уинслет в знаменитой сцене из «Титаника»



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В мастерстве позирования у животных перед людьми огромное преимущество

Что достичь хоть каких-то (скромных, по меркам зверей) успехов людям приходится продолжительное время тренироваться. Сами же представители фауны с рождения наделены способностью позировать так, что фотографы падают в обморок от восхищения.

Впрочем, и у животных могут быть свои кумиры среди людей. Наши следующие пушистые и не очень герои явно насмотрелись «Титаника» и решили повторить знаменитую сцену, в которой Джек рисует Роуз. У кого получилось лучше, решать вам, но зверюшки очень старались!





Джерело: twizz.ru