Хозяин сделал псу домик, который похож на однокомнатный дворец



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boredpanda.com

На что только не пойдешь ради своих любимцев — и в пять утра на прогулку встанешь, и за едой после работы пойдешь

Вот и Шон Фаррелл решил, что его пес Бастер достоин своей крыши над головой и загорелся построить ему собственный домик.

Шон взял Бастера из приюта, и собака до сих пор к нему не привыкла, поэтому хозяин решил, что отдельный уголок поможет ему освоиться и почувствовать себя в своей тарелке.

Вот только одно но — Шон до этого вообще ничего не мастерил своими руками. Но если взглянуть на получившийся домик, который язык не повернется назвать конурой, можно подумать, что Шон всю жизнь только и делал, что строгал и пилил.

Шон Фаррелл решил сделать для своего любимца Бастера отдельный домик. Несмотря на то, что у Шона нет никакого опыта в сфере строительства, он решил попытаться.

Шон взял Бастера из приюта, и пес пока что к нему не очень привык и немного стесняется хозяина. Поэтому хозяин решил построить для пса отдельный домик, где он бы чувствовал себя в безопасности.

По словам Шона, домик — личный уголок для пса. Над окном хозяин сделал надпись из колыбельной, которую иногда поёт для Бастера.

Любящий хозяин и на все руки мастер дал домику название «Будуар Бастера». Тут есть все для роскошной жизни — вентилятор, кровать, цветы, игрушки и фотографии.

Бастер явно доволен своим новым домиком. Под своей крышей пес спит без задних лап.

Бастеру явно стоит гавкнуть «Спасибо» своему хозяину — он его заработал. Своими руками!

Джерело: boredpanda.com