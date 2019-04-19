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    День рождения Кейт Хадсон: лучшие фотосессии актрисы

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    День рождения Кейт Хадсон: лучшие фотосессии актрисы
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    Кейт Хадсон родилась 19 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе

    Окончив в 1997 году частную школу «Crossroads», девушка отправилась в Нью-Йорк и поступила школу искусств Тиша при Нью-Йоркском университете, однако упросила родителей позволить ей взять годичный перерыв в учебе, чтобы сконцентрироваться на актерской карьере.

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    В 1998 году ее фильмография получила первую строчку – трагикомедия «Печаль пустыни», где Кейт сыграла старлетку, которая застревает в маленьком городке в пустыне и намеревается исполнить мечту отца – построить в пустыне аквапарк. Вместе с Хадсон в фильме снимались Кейси Аффлек и Кристина Риччи.

    В 1999 году ей посчастливилось сыграть одну из ключевых ролей в комической мелодраме «200 сигарет», где партнерами Кейт стали харизматичные братья Аффлек. Картина прошла в прокате с большим успехом и привлекла к начинающей актрисе интерес широкой зрительской аудитории.

    А роль Пэтти Лэйн в музыкальной картине «Почти знаменит» (2000) принесла Хадсон номинацию на «Оскар» и первый «Золотой глобус». Наконец-то Кейт получила то, о чем мечтала: славу, популярность и финансовую независимость.

    В 2003 году на экраны вышла уморительная комедия «Как отделаться от парня за 10 дней», в которой партнером Хадсон стал обаятельный Мэттью МакКонахи. Фильм с большим успехом прошел в мировом прокате и собрал около 200 миллионов долларов. С этого момента за Кейт окончательно закрепился образ милой очаровательной блондинки, похитительницы мужских сердец.

    Сама же Хадсон считает своей главной удачей участие в картине «Девять» (2009), в которой она смогла продемонстрировать все свои творческие способности – петь, играть и танцевать одновременно, как она и мечтала в раннем детстве. Позже такая возможность представилась актрисе и в сериале «Лузеры» (2012-13), где она сыграла учительницу танцев.

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    Еще один фильм, который является для Хадсон особым предметом гордости – комедия «Война невест». В нем она не только блистательно сыграла главную роль в паре с очаровательной Энн Хэтэуэй, но и выступила продюсером и автором идеи.

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