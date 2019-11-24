Каким было первое шоу Victoria's Secret? Фото



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vogue.fr

Victoria's Secret подтвердили слухи о том, что знаменитое шоу впервые за 25 лет будет отменено. Самое время вспомнить, каким же был первый перформанс бренда

Первое шоу Victoria's Secret прошло в нью-йоркском отеле Plaza, а по подиуму ходили суперзвезды того времени - Стефани Сеймур, Вероника Вебб и Беверли Пил. Правда, тогда у них не было крыльев и их еще не называли «ангелами».

Девушки просто демонстрировали белье достаточно демократичого бренда. Однако руководители Victoria's Secret рассказывают, что именно тогда, 22 года назад, к ним пришло осознание, каким должно быть правильное шоу, о котором будут говорить все.

И уже в 1995-м в первом ряду у них сидели знаменитости - это были миллионер Дональд Трамп и музыкант Рассел Симонс. Модная индустрия тогда еще не осознала всей силы селебритис, а Victoria's Secret действительно опередили время.

Журналист Рон Галелла, присутствовавший тогда на шоу, вспоминает: «Все внимание тогда было сосредоточено на моделях - не было этого яркого шоу, музыкального сопровождения поп-звезд, крыльев. Девушки были на первом месте. А что еще надо, когда у вас по подиуму идет сама Стефани Сеймур или Беверли Пил?».

Джерело: vogue.fr