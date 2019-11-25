Снежана Бабкина с дочкой умилили зимним нарядом

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Сергей Бабкин показал зимний снимок своей жены Снежаны и дочери Веселины, сопроводив кадр нежными и чувственными строками стихотворения

Известный музыкант продемонстрировал, как нужно утеплять своих самых близких и дорогих людей, особенно в нынешние холода. Певец опубликовал кадр в своем Instagram и собрал массу восторженных отзывов.

Снежана и теплом черном пуховике и в розовой шапке дополняет свой «полярный» образ массивными желтыми ботинками.

А на девочке - тоже в розовом головном уборе - поверх курточки также черное взрослое пальто а-ля кожушок, который ребенку на несколько размеров велик. Явно с папиного плеча.

instagram.com/babkin_official

«Девочки мои девочки

Оградили собой души стеночки

Окропили слезами девичьими

Укротили мое неприличие

Девочки мои девочки

Вензелечки на белой тарелочке

Платьечки, туфельки, бантики

Поделки, рисуночки, фантики

Девочки мои девочки

День без вас, словно кофе без пеночки

Вы стали моим обычаем

Религией, криками птичьими», - подписал артист фото.

Пользователи сети восхищаются кадром и отмечают, что папа действительно снимет с себя последнюю рубашку, чтобы согреть ребенка. Также в комментариях признают, что стихотворение очень душевное.