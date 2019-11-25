Зеленский показал новое фото из спортзала

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instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский продолжает показывать подписчикам, как он проводит свободное время

Владимир Зеленский продемонстрировал, как он воскресным утром занимается в спортзале. Новое фото президент Украины опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото глава государства сфотографировался на фоне штанги. При этом некоторым пользователям сети стало интересно с каким весом работает президент.

instagram.com/zelenskiy_official

«Утро. Мы. Спорт. Здоровье. Всем хорошего монинга!!!» – подписал фото Зеленский.

Подписчики Зеленского сразу же отреагировали на новое фото: «Красавчик», «Самый лучший», «Добрый день, Владимир. Скажите пожалуйста, какой вес штанги сейчас? От груди жмете сколько раз?».