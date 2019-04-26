25 фотографий, которые доказывают, что между котами и мужчинами возникает особенная связь
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Розсилка
Существует стереотип, что коты – это любимцы девушек, а парни не особо поддаются очарованию этих прекрасных созданий
На самом деле и среди мужчин есть неравнодушные к пушистым нахалам. В Инстаграме существует аккаунт, который посвящён заботливым, чутким и просто замечательным кошачьим отцам.
Брутальные мужчины показывают, как они проводят время со своими питомцами и делают милейшие фотографии.
Предлагаем вам взглянуть на трогательные отношения «котоотцов» и их «котодетей».
Джерело: twizz.ru