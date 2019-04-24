Новый «ангел» Victoria's Secret Барбара Павлин снялась в пляжном фотосете



Розсилка ВІДПРАВИТИ

25-летняя венгерская модель продемонстрировала женственную фигуру на побережье океана

Барбара Павлин приняла участие в пляжной рекламной кампании после того, как подписла контракт с Victoria’s Secret. Модель стала лицом летней коллекции купальников бренда Calzedonia. Звезда позировала в нескольких комбинациях на фоне бирюзовой воды и белого песка. Она примерила неоновые бикини, черный костюм с асимметричным бра и красный купальник. Комплекция Барбары несколько отличается от фигур «ангелов» — формы Павлин более соблазнительные.

В середине марта Барбара официально стала частью команды Victoria's Secret. В одном из интервью модель призналась, что не могла подумать, что когда-нибудь ее карьера настолько взлетит и она станет «ангелом». Девушка также поблагодарила представителей бренда за возможность стать частью их команды.

Ранее Барбара участвовала в показах Victoria's Secret в 2012 и 2018 годах. Теперь же она будет еще и сниматься в рекламных кампаниях бельевого бренда. Модельная карьера Барбары началась в 13 лет. В 2016 году она вошла в список самых высокооплачиваемых моделей, заняв 17-е место. Сейчас у Палвин роман с 26-летним американским актером Диланом Спроусом. Пара вместе почти год.

Джерело: graziamagazine.ru