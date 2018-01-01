25 фотографий очаровательных пушистиков, которые превратились в роскошных котов
- Сьогодні, 07:15
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Розсилка
Кошки давно стали верными друзьями человека
Когда кошка живёт в доме и видишь её день изо дня, то даже не замечаешь, как из маленького котёнка она превращается в роскошного, а порой и очень наглого кота.
Кошки становятся настоящими членами семьи и вместе с нами растут и стареют.
И только фотографии разных лет позволяют вспомнить, какими трогательно маленькими и милыми были наши питомцы.
В нашей фотодборке вы найдете фотографии любимых питомцев, которые из маленьких пушистых комочков превратились в роскошных котов.
Ранее Scotch публиковал трогательные снимки животных, которые ждут появления новых членов семьи.
Джерело: Культурология