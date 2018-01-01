25 фотографий очаровательных пушистиков, которые превратились в роскошных котов

Кошки давно стали верными друзьями человека

Когда кошка живёт в доме и видишь её день изо дня, то даже не замечаешь, как из маленького котёнка она превращается в роскошного, а порой и очень наглого кота. Кошки становятся настоящими членами семьи и вместе с нами растут и стареют. И только фотографии разных лет позволяют вспомнить, какими трогательно маленькими и милыми были наши



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Кошки давно стали верными друзьями человека

Когда кошка живёт в доме и видишь её день изо дня, то даже не замечаешь, как из маленького котёнка она превращается в роскошного, а порой и очень наглого кота.

Кошки становятся настоящими членами семьи и вместе с нами растут и стареют.

И только фотографии разных лет позволяют вспомнить, какими трогательно маленькими и милыми были наши питомцы.

В нашей фотодборке вы найдете фотографии любимых питомцев, которые из маленьких пушистых комочков превратились в роскошных котов.

Ранее

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Джерело: Культурология