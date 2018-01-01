18 фотографий животных, попавших впросак
- 14 Сiчня, 11:32
-
Розсилка
Животные очень похожи на маленьких детей и всегда суют свой носик туда, куда не следует
Энергии и любознательности кошек и собак можно позавидовать. Они всегда найдут на «свой пушистый хвост» приключения.
Именно поэтому иногда у братьев наших меньших и возникают проблемы, с которыми справиться без помощи человека практически невозможно. В нашей фотоподборке вы увидите забавные снимки животных, которые попали впросак.
Фото: Bright Side