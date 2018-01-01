Нежнее нежного: Трогательные снимки питомцев, которые ждут появления малышей
- Вчора, 08:12
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Розсилка
Домашние питомцы для многих как дети
Когда в семье ожидают появления малыша, многие хозяева начинают переживать за своих домашних питомцев и думают, что их любимец может почувствовать себя покинутым и начнет пакостничать.
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Чтобы развеять этот предрассудок, мы нашли примеры проявления невероятно нежной заботы пушистых созданий о еще не родившихся малышах. Трогательные фотографии беременных девушек и их нежных питомцев растопят любое сердце.
Джерело: adme.ru