Актер сериала «Крепостная» с голым торсом: откровенные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинский актер Тарас Цымбалюк, наиболее известный по роли кузнеца Назара в нашумевшем сериале Крепостная, восхитил сеть новым фото

30-летний актер театра и кино опубликовал в Instagram новый снимок, на котором изображен с голым торсом, демонстрируя отличную физическую форму и свою татуировку PWR (Power — Сила).

В комментариях к кадру фолловеры восхищенно обсуждали фигуру актера:

«Тарас, вы очень красивый», «Классное тело. Очень сексуально», «У вас отличная фигура», «Супер», — пишут в Сети.

Накануне Цымбалюк поделился еще одним новым снимком, продемонстрировав отличную форму. Он отметил, что продолжает активно заниматься спортом в новом году:

«Актуальная форма, с которой я вступаю в 2020 год. Конечно, планирую прогрессировать дальше, — расскажу детали чуть позже. Я буду очень стараться! Спасибо, что занимаетесь спортом! Спасибо, что пишете», — написал актер.