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    Фото

    Актер сериала «Крепостная» с голым торсом: откровенные фото

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    Актер сериала «Крепостная» с голым торсом: откровенные фото

    Украинский актер Тарас Цымбалюк, наиболее известный по роли кузнеца Назара в нашумевшем сериале Крепостная, восхитил сеть новым фото

    30-летний актер театра и кино опубликовал в Instagram новый снимок, на котором изображен с голым торсом, демонстрируя отличную физическую форму и свою татуировку PWR (Power — Сила).

    В комментариях к кадру фолловеры восхищенно обсуждали фигуру актера:

    «Тарас, вы очень красивый», «Классное тело. Очень сексуально», «У вас отличная фигура», «Супер», — пишут в Сети.

    Накануне Цымбалюк поделился еще одним новым снимком, продемонстрировав отличную форму. Он отметил, что продолжает активно заниматься спортом в новом году:

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    Актер сериала «Крепостная» с голым торсом: откровенные фото
    Актер сериала «Крепостная» с голым торсом: откровенные фото
    Актер сериала «Крепостная» с голым торсом: откровенные фото
    Актер сериала «Крепостная» с голым торсом: откровенные фото
    Актер сериала «Крепостная» с голым торсом: откровенные фото

    «Актуальная форма, с которой я вступаю в 2020 год. Конечно, планирую прогрессировать дальше, — расскажу детали чуть позже. Я буду очень стараться! Спасибо, что занимаетесь спортом! Спасибо, что пишете», — написал актер.

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