Рианна снялась в соблазнительной рекламе своего бренда



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Коллекция приурочена к будущему Дню святого Валентина

31-летняя знаменитость опубликовала в Instagram серию соблазнительных снимков, на которых позирует в комплекте нижнего белья из коллекции Savage X AdamSelman, созданной в сотрудничестве с американским дизайнером одежды Адамом Селманом — первым коллаборатором модной марки Рианны.

Коллекция нижнего белья выполнена исключительно в красных оттенках и посвящена приближающемуся Дню святого Валентина.

«Мы празднуем День святого Валентина чуть раньше других, чтобы вы смогли подготовиться к великому дню! Вот почему мы объединились с легендой и личным другом Рианны Адамом Сельманом», - говорится в заявлении бренда, под снимком на котором Рири изображена с Сельманом.

В нее вошли комплекты нижнего белья с эротическими застежками-змейками, расположенными спереди на бюстгальтере и трусиках, а также чулки, пояса и бэби-доллы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) 7 Січ 2020 р. о 10:52 PST

Для рекламы запуска линейки исполнительница сама поучаствовала в откровенной фото- и видеосъемке. На кадрах, опубликованных на фан страницах Рианны в Instagram, звезда позирует в алом блестящем бюстгальтере с белыми вставками в неоновом свете.