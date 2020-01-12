Николас Холт станет главным злодеем нового фильма «Миссия невыполнима»



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Очередная часть франшизы появится на экранах летом 2021 года

Новые части «Миссия невыполнима» будут сняты практически подряд

Режиссер следующий двух частей знаменитых боевиков «Миссия невыполнима» Кристофер Маккуори в своем инстаграме рассказал об изменениях на съемочной площадке.

К съемкам присоединился актер Николас Холт и, судя по всему, ему досталась роль злодея. На данный момент неизвестно, появится ли он сразу в двух частях фильмов, в седьмой и восьмой, но издание Collider официально подтвердило, что Холт сыграет главного антагониста и будет противником Тома Круза. Николас известен прежде всего по ролям в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Безумный Макс: Дорога ярости».

Седьмой и восьмой фильмы выйдут в прокат летом 2021 года и летом 2022 года, так что придется основательно подождать.