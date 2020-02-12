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    Фото

    Алина Гросу рассмешила поклонников

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    Алина Гросу рассмешила поклонников

    Алина Гросу удивила поклонников новой фотографией, на которой она «похожа на Сергея Зверева»

    У себя в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует улице австрийской Вены.

    «Холодно, но душевно. Здравствуй, Вена! И доброй ночи, мои дорогие друзья. Мы объелись сосисок и счастливы. А вы были в Австрии?) Что любите из местной кухни?) может какие места посоветуете?)))» - подписала она новое фото.

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    instagram.com/alina_grosu

    Пользователи сети жестко «проехались» по образу Алины Гросу, отметив, что у нее слишком много косметики.

    «На Сергея Зверева похожа», «Бляха, как пластмассовая», «Мумия», «Алина, это честно вы», «Сколько грима».

    знаменитости фотография певица Алина Гросу Instagram
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