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    Ани Лорак раскритиковали за огромный крест (фото)

    • Розсилка
    Ани Лорак раскритиковали за огромный крест (фото)
    instagram.com/anilorak

    Украинская певица Ани Лорак разочаровала пользователей сети новым образом

    Ани Лорак, недавно прилетавшая в Киев, вызвала гнев поклонников очередными снимками в Instagram. Фаны в комментариях пристыдили ее за внешний вид - огромный крест на шее, стиль гопника и злоупотребление фотошопом.

    Так, певица в последнее время чередует два образа - светская дива в люксовых нарядах для светских выходов и концертов. А для обычных выходов и прогулок певица надевает оверсайз-куртки или пуховики, кроссовки и джинсы.

    Но поклонники не в восторге от таких преображений любимой певицы - они часто указывают, что такой стиль женственной и миниатюрной Каролине вовсе не к лицу.

    Но похоже Ани Лорак не очень прислушивается к мнению людей, которые ходят на ее концерты, и на которых она зарабатывает в России.

    «Ну блин, где та ледииии, ну что за гоп стоп, «Вообще не ваш стиль», «Одеваться стала ужасно! Стиль не твой!!!» — пишут поклонники и просят перестать фотошопить фото.

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    instagram.com/anilorak
    instagram.com/anilorak
    instagram.com/anilorak

    Они также высказали недовольство крестом. «Крест зачем такой огромный? Не вписывается в комплект», «Ани, первое и последнее фото вам не идет. Крест на шее как у гангстеров 90-х», — возмущаются комментаторы.

    Джерело: fakty.ua

    фотография Киев Ани Лорак певица Instagram стиль
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