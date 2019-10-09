Ани Лорак раскритиковали за огромный крест (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак разочаровала пользователей сети новым образом

Ани Лорак, недавно прилетавшая в Киев, вызвала гнев поклонников очередными снимками в Instagram. Фаны в комментариях пристыдили ее за внешний вид - огромный крест на шее, стиль гопника и злоупотребление фотошопом.

Так, певица в последнее время чередует два образа - светская дива в люксовых нарядах для светских выходов и концертов. А для обычных выходов и прогулок певица надевает оверсайз-куртки или пуховики, кроссовки и джинсы.

Но поклонники не в восторге от таких преображений любимой певицы - они часто указывают, что такой стиль женственной и миниатюрной Каролине вовсе не к лицу.

Но похоже Ани Лорак не очень прислушивается к мнению людей, которые ходят на ее концерты, и на которых она зарабатывает в России.

«Ну блин, где та ледииии, ну что за гоп стоп, «Вообще не ваш стиль», «Одеваться стала ужасно! Стиль не твой!!!» — пишут поклонники и просят перестать фотошопить фото.

Они также высказали недовольство крестом. «Крест зачем такой огромный? Не вписывается в комплект», «Ани, первое и последнее фото вам не идет. Крест на шее как у гангстеров 90-х», — возмущаются комментаторы.

Джерело: fakty.ua