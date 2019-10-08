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    Victoria's Secret впервые в истории заключил контракт с девушкой плюс-сайз

    • Розсилка
    Victoria's Secret впервые в истории заключил контракт с девушкой плюс-сайз
    instagram.com/ali_tate_cutler

    Новым лицом бренда Victoria’s Secret впервые стала девушка не с классическими параметрами, а модель plus size Али Тейт Катлер

    Модель Али Тейт Катлер стала первым «ангелом» с 14-м размером для бренда Victoria’s Secret. Она снялась в кампании совместной коллекции нижнего белья VS x Bluebella.

    Об этом Катлер лично сообщила на своей странице в Инстаграм, опубликовав откровенное фото. Новый «ангел» носит 14-размер одежды и будет рекламировать линейку нижнего белья для женщин, созданную в коллаборации с британским брендом Bluebella.

    «Мне кажется, я первая с 14-м размером у VS? Несмотря на это, я очень довольна работой с брендом, который боготворила, когда была подростком. Это отличный шаг в правильном направлении для всех типов фигуры», - поделилась девушка в соцсетях.

    Катлер отметила, что считает себя девушкой plus-size лишь в сфере моделинга и хочет, чтобы другие не стеснялись своей внешности, независимо от формы тела и ярлыка на одежде.

    «На самом деле, 14-й (М-L) — это наиболее популярный размер, который встречается среди женщин. Я чувствую, что Victoria’s Secret движутся в правильном направлении, слушают свою аудиторию, которая попросила увидеть больше женщин разных форм и размеров, - призналась Али.

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    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler
    instagram.com/ali_tate_cutler

    Ранее бывший директор по маркетингу Victoria’s Secret Эд Разик говорил, что трансгендеры и модели plus size вряд ли появятся среди «ангелов» в рамках шоу и будут сниматься для новых коллекций бренда.  Однако, после его ухода с поста, компания создала линейку купальников, лицом которой впервые стал трансгендер и модель с пигментацией кожи.

    Джерело: kp.ua

    фотография модель самые сексуальные трансгендер компания
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