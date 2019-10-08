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    Фото

    Джастин Бибер и модель Хейли Бибер продолжают делиться с поклонниками романтическими фото

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    Джастин Бибер и модель Хейли Бибер продолжают делиться с поклонниками романтическими фото
    instagram.com/justinbieber

    30 сентября Джастин и Хейли Бибер провели официальную свадебную церемонию, где собрали своих друзей и близких

    Влюбленные одновременно запостили серию снимков, сделанных на их празднике. На фотографиях Джастин и Хейли нежно обнимаются и целуются. Мистер Бибер позирует в классическом черном костюме, миссис Бибер предстает в роскошном платье фасона «рыбка», цвета айвори и с длиннющей фатой.

    Образ был расшит цветочными аппликациями и жемчужинами разного размера. Изюминкой наряда стала четырехметровая фата, на которой была вышита надпись «Till Death Do Us Part» («Пока смерть не разлучит нас»). 

    Автором свадебного платья стал Вирджил Абло - креативный директор Off-White и Louis Vuitton Menswear. Дизайнер также поделился эскизом подвенечного образа Бибер у себя на страничке в Instagram.

    «Вирджил Абло, спасибо за то, что воплотил в жизнь мое видение и создал платье моей мечты, – поблагодарила дизайнера Бибер. – Ты и твоя команда Off-White невероятны, и я бесконечно благодарна за то, что надела ваше прекрасное творение».

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    vogue.ua
    instagram.com/haileybieber
    vogue.ua
    instagram.com/justinbieber
    instagram.com/justinbieber

    «Прошлый понедельник был самым особенным днем в моей жизни», - прокомментировала один из снимков Хейли Бибер.


    Джерело: vogue.ua

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