Джастин Бибер и модель Хейли Бибер продолжают делиться с поклонниками романтическими фото



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instagram.com/justinbieber

30 сентября Джастин и Хейли Бибер провели официальную свадебную церемонию, где собрали своих друзей и близких

Влюбленные одновременно запостили серию снимков, сделанных на их празднике. На фотографиях Джастин и Хейли нежно обнимаются и целуются. Мистер Бибер позирует в классическом черном костюме, миссис Бибер предстает в роскошном платье фасона «рыбка», цвета айвори и с длиннющей фатой.

Образ был расшит цветочными аппликациями и жемчужинами разного размера. Изюминкой наряда стала четырехметровая фата, на которой была вышита надпись «Till Death Do Us Part» («Пока смерть не разлучит нас»).

Автором свадебного платья стал Вирджил Абло - креативный директор Off-White и Louis Vuitton Menswear. Дизайнер также поделился эскизом подвенечного образа Бибер у себя на страничке в Instagram.

«Вирджил Абло, спасибо за то, что воплотил в жизнь мое видение и создал платье моей мечты, – поблагодарила дизайнера Бибер. – Ты и твоя команда Off-White невероятны, и я бесконечно благодарна за то, что надела ваше прекрасное творение».

«Прошлый понедельник был самым особенным днем в моей жизни», - прокомментировала один из снимков Хейли Бибер.





Джерело: vogue.ua