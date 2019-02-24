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    Бариста из Кореи рисует шедевры на кофейной пене

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    Бариста из Кореи рисует шедевры на кофейной пене
    @leekangbin91

    Канбин Ли, талантливый бариста из Сеула, Южная Корея покорил сеть своими впечатляющими рисунками на кофе

    Искусство может проявляться даже в самых повседневных ритуалах. Например, можно выпить чашечку обычного кофе, а можно и из него сделать шедевр.

    Работник кофейни C.Through прославился после того, как стал публиковать в Instagram фото своих «кофейных рисунков», которые впоследствии стали набирать не менее двух тысяч лайков.

    При этом, на страницу бариста в сети уже подписано свыше 73 тыс ю пользователей, а фото его рисунков на молочно-кофейной пене публикуют различные западных издания, включая популярный американский глянец Cosmopolitan .

    Ли отмечает, что его впечатляющие работы выполнены в новой технике в латте-арте – Cremart. 

    Традиционными сердечками и цветами произведения креативного баристы не ограничивается. Среди любимых мотивов Канбина – персонажи мультфильмов

    Также бариста копирует картины известных художников. В кофейной чашке, поданной Канбином посетителям кофейни, уже красовались «работы» Винсента Ван Гога и Эдгара Дега.

    С удовольствием, судя по Instagram, Канбин рисует и портреты разных людей. В частности, он изобразил нескольких персонажей известных фильмов.

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    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91
    @leekangbin91

    Художнику по силам создать любой рисунок — от реалистичных пейзажей до диснеевских принцесс.

    Джерело: Hronika.info

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