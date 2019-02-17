Правильный ракурс и немного магии: как из обычных фотографий создаются шедевры



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/hellokatrinaaa

Фотохудожник и фотограф Катрина Ю настолько профессионально научилась обрабатывать фотографии в фотошопе, что взглянув на них вы окажетесь в волшебном мире снов и фантазий, которые позволят вам выйти за рамки окружающего нас быти

Художники - маленькие волшебники, которые украшают наш мир своими удивительными работами. Одним из наиболее пылких мастеров волшебной сферы считается филиппинка Катрина Ю.

Она - художник-концептуалист, которая любит с помощью фотографий создавать новые сказочные миры и через них рассказывать истории.

Главной героиней на изображениях является сама Катрина, а также, конечно же, сами книги, которые то трансформируются в своеобразные бассейны из слов, то становятся крыльями для художницы, знаменуя, таким образом, вдохновляющую силу литературы.

«Чтение – одно из моих главных хобби», — поделилась Катрина Ю.

«Книги могут вернуть нас в прошлое и дать прочувствовать, каково это жить в другое время, перенести нас в будущее или даже в альтернативные миры, в которых оживает наше воображение. Это настоящая магия, и я хочу, чтобы ее ощутил каждый».

«Я люблю рассказывать истории. Таким образом эта любовь передается в моей работе с фотографией. Я хотела бы представить свои работы до и после. Именно это доказывает, что необязательно придумывать что-то необычное, достаточно воплотить в жизнь игру вашей фантазии. В конце концов, вас ограничивает только ваше воображение», - прокомментировала мастерица. Удивительно, как удается создать такую красоту.

Почти никто не верит, что все работы «изготовлены» во дворе Катрины. На первый взгляд кажется, что герои находятся в объятиях Вселенной.

Сегодня фотоработы мастера покоряют лучшие живописные конкурсы и души людей.

Джерело: maximum.fm