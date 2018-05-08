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    Природа превратила заброшенные места в сюрреалистические шедевры. Удивительные фото

    На этих снимках нет ни капли фотошопа. Единственным фоторедактором стала матушка-природа
    Когда люди оставляют что-то позади, у природы есть свой собственный способ вернуть себе то, что когда-то у нее отняли. И наша фотоподборка тому прямое доказательство. Снимки представленные в нашей галерее демонстрируют силу, которую имеет планета Земля, превращая что-то в новую красоту. И мы должны признать, что это действительно
    • Сьогодні, 08:06
    • Розсилка

    На этих снимках нет ни капли фотошопа. Единственным фоторедактором стала матушка-природа

    Когда люди оставляют что-то позади, у природы есть свой собственный способ вернуть себе то, что когда-то у нее отняли. И наша фотоподборка тому прямое доказательство.

    Снимки представленные в нашей галерее демонстрируют силу, которую имеет планета Земля, превращая что-то в новую красоту. И мы должны признать, что это действительно захватывающе.

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    Алмазная шахта, созданная в Колманскопе в Намибии, была закрыта в 1950-х годах. Пустыня вернула то, что у нее отняли.
    То, что раньше было мельницей, расположенной в центре итальянского города Сорренто, теперь покрыто зеленью.
    Торговый центр превратился в красивый аквариум. Он выглядит лучше, не так ли?
    Старая рыбацкая хижина на озере в Германии.
    Эти деревья восстановили свою власть в храме Та Пром Ангкор, Камбоджа.
    Спящая богиня в Затерянных садах Хелиган, Англия.
    Заброшенная дорога превратилась в ручей.
    Когда-то это был великий дворец в Польше, но теперь он больше похож на лес.
    Припять, город с населением почти 50 000 человек на Украине, был эвакуирован после Чернобыльской ядерной катастрофы.
    Этот автомобиль в Тайване, Китай, явно востребован травой.
    Сказочная дверь в Кальтате, Италия.
    Вы действительно можете увидеть отражение в воде этого заброшенного учреждения.

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    Джерело: Fullpicture.ru

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