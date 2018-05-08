Природа превратила заброшенные места в сюрреалистические шедевры. Удивительные фото
- Сьогодні, 08:06
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Розсилка
На этих снимках нет ни капли фотошопа. Единственным фоторедактором стала матушка-природа
Когда люди оставляют что-то позади, у природы есть свой собственный способ вернуть себе то, что когда-то у нее отняли. И наша фотоподборка тому прямое доказательство.
Снимки представленные в нашей галерее демонстрируют силу, которую имеет планета Земля, превращая что-то в новую красоту. И мы должны признать, что это действительно захватывающе.
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Джерело: Fullpicture.ru