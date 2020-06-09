  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Четырехлетний ребенок стал автором обложки журнала Vogue

    • Розсилка
    Четырехлетний ребенок стал автором обложки журнала Vogue
    instagram.com/vogueitalia/

    На одном из кадров изображен образ с показа Métiers d’art французского бренда Chanel

    На обложках июльского выпуска итальянской версии журнала Vogue впервые появились детские рисунки. Соответствующий пост опубликовали в Instagram-аккаунте модного издания.

    «Выпуск целиком посвящен детям. В нем восемь обложек, нарисованных юными авторами в возрасте от двух до десяти лет», — гласит подпись под серией постов, которые разместили под хештегом #OurNewWorld («Наш новый мир»).

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Четырехлетний ребенок стал автором обложки журнала Vogue
    Четырехлетний ребенок стал автором обложки журнала Vogue
    Четырехлетний ребенок стал автором обложки журнала Vogue
    Четырехлетний ребенок стал автором обложки журнала Vogue
    Четырехлетний ребенок стал автором обложки журнала Vogue
    Четырехлетний ребенок стал автором обложки журнала Vogue
    Четырехлетний ребенок стал автором обложки журнала Vogue
    Четырехлетний ребенок стал автором обложки журнала Vogue
    instagram.com/vogueitalia/

    Так, на одном из кадров изображен образ с показа Métiers d’art французского бренда Chanel, нарисованный четырехлетним Томасом из Нью-Йорка.

    Автором другого рисунка стал шестилетний Тадзио из Парижа. «Я нарисовал пингвина, потому что мне нравятся его цвета. Пингвины забавно ходят и живут в Антарктике», - прокомментировал свою работу ребенок.

    «Дети стали самыми игнорируемыми и неочевидными жертвами пандемии. В первую очередь мы решили подумать именно об их жизни в новом мире», - заключила редакция журнала.

     Читайте также: Что надеть этим летом: Каменских показала, с чем сочетать белые джинсы с высокой талией

     

    мода и красота дети
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ