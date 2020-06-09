Четырехлетний ребенок стал автором обложки журнала Vogue



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На одном из кадров изображен образ с показа Métiers d’art французского бренда Chanel

На обложках июльского выпуска итальянской версии журнала Vogue впервые появились детские рисунки. Соответствующий пост опубликовали в Instagram-аккаунте модного издания.

«Выпуск целиком посвящен детям. В нем восемь обложек, нарисованных юными авторами в возрасте от двух до десяти лет», — гласит подпись под серией постов, которые разместили под хештегом #OurNewWorld («Наш новый мир»).

Так, на одном из кадров изображен образ с показа Métiers d’art французского бренда Chanel, нарисованный четырехлетним Томасом из Нью-Йорка.

Автором другого рисунка стал шестилетний Тадзио из Парижа. «Я нарисовал пингвина, потому что мне нравятся его цвета. Пингвины забавно ходят и живут в Антарктике», - прокомментировал свою работу ребенок.

«Дети стали самыми игнорируемыми и неочевидными жертвами пандемии. В первую очередь мы решили подумать именно об их жизни в новом мире», - заключила редакция журнала.