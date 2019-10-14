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    Деми Роуз потрясла сеть откровенными снимками

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    Деми Роуз потрясла сеть откровенными снимками
    instagram.com/demirosemawby

    Манекенщица показала свой отдых в Калифорнии, понежившись на солнце в прозрачном платье

    Всего в 24 года Деми Роуз может с легкостью похвастаться миллионной аудиторией поклонников и съемками для престижных глянцев. 

    Пышногрудая модель уже давно сделала ставку на блог в Instagram, который приносит ей потрясающие прибыли. Поэтому ежедневно Деми Роуз публикует в сети сексуальные фото, которые покоряют сеть откровенностью. 24-летняя модель с легкостью примеряет откровенные платья и позирует перед камерами в купальниках или топлес.

    На днях знаменитая американка в очередной раз взбудоражила свой блог провокационными фотографиями. Деми Роуз показала свои пышные формы в прозрачном сетчатом платье. Сексальности ее образу добавило отсутствие бюстгальтера. Модель позировала у бассейна ее дома в Калифорнии, выбирая игривые позы.

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    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby

    Однако в таких сексуальных фото хейтеры уже успели найти плагиат. По их словам, Деми Роуз черпала вдохновение для фотосессии у своей конкурентки – самого успешного блогера Кайли Дженнер. В рекламе собственного косметического бренда она также предстала в прозрачном сетчатом платье, не надев нижнее белье.

    Джерело: 24tv.ua

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