Деми Роуз потрясла сеть откровенными снимками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/demirosemawby

Манекенщица показала свой отдых в Калифорнии, понежившись на солнце в прозрачном платье

Всего в 24 года Деми Роуз может с легкостью похвастаться миллионной аудиторией поклонников и съемками для престижных глянцев.

Пышногрудая модель уже давно сделала ставку на блог в Instagram, который приносит ей потрясающие прибыли. Поэтому ежедневно Деми Роуз публикует в сети сексуальные фото, которые покоряют сеть откровенностью. 24-летняя модель с легкостью примеряет откровенные платья и позирует перед камерами в купальниках или топлес.

На днях знаменитая американка в очередной раз взбудоражила свой блог провокационными фотографиями. Деми Роуз показала свои пышные формы в прозрачном сетчатом платье. Сексальности ее образу добавило отсутствие бюстгальтера. Модель позировала у бассейна ее дома в Калифорнии, выбирая игривые позы.

Однако в таких сексуальных фото хейтеры уже успели найти плагиат. По их словам, Деми Роуз черпала вдохновение для фотосессии у своей конкурентки – самого успешного блогера Кайли Дженнер. В рекламе собственного косметического бренда она также предстала в прозрачном сетчатом платье, не надев нижнее белье.

Джерело: 24tv.ua