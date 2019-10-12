Вера Брежнева попробовала себя в роли дизайнера: стильные фото



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instagram.com/ververa

Линейку создавали певица Вера Брежнева и дизайнер Эдгардо Озорио

Известная украинская певица Вера Брежнева решила попробовать себя в другом амплуа и выпустила коллекцию туфель и босоножек под названием Very Vera.

О запуске своей коллекции в коллаборации с миланским дизайнером и основателем мирового бренда обуви Aquazzura Эдгардо Озорио Вера Брежнева сообщила поклонникам на своей странице в Instagram.

Со слов певицы, именно Эдгардо предложил ей сотрудничество, на что она согласилась. Результатом их работы она очень довольна.

«Мы познакомились в шоуруме и сразу начали творить. До этого у бренда была коллаборация с Клаудией Шиффер, поэтому делать следующую было вдвойне ответственно. Сначала мы искали формы, каблуки, текстуры, цвета, потом все это Эдгардо соединял в эскизах. Было много согласований, сомнений и даже споров, но в результате я очень довольна нашей коллекцией», – написала Вера.

Aquazzura славится тем, что создает яркую праздничную и одновременно стильную обувь для женщин. И линейка Vera x Aquazzura полностью соответствует этому описанию.

Здесь и ярко-желтые босоножки на шпильке с тонкими, украшенными кристаллами ремешками, и ботинки с острым носом из текстурной кожи, и элегантные туфли-лодочки.





Джерело: segodnya.ua