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    Фото

    Вера Брежнева попробовала себя в роли дизайнера: стильные фото

    • Розсилка
    Вера Брежнева попробовала себя в роли дизайнера: стильные фото
    instagram.com/ververa

    Линейку создавали певица Вера Брежнева и дизайнер Эдгардо Озорио

    Известная украинская певица Вера Брежнева решила попробовать себя в другом амплуа и выпустила коллекцию туфель и босоножек под названием Very Vera.

    О запуске своей коллекции в коллаборации с миланским дизайнером и основателем мирового бренда обуви Aquazzura Эдгардо Озорио Вера Брежнева сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. 

    Со слов певицы, именно Эдгардо предложил ей сотрудничество, на что она согласилась. Результатом их работы она очень довольна.

    «Мы познакомились в шоуруме и сразу начали творить. До этого у бренда была коллаборация с Клаудией Шиффер, поэтому делать следующую было вдвойне ответственно. Сначала мы искали формы, каблуки, текстуры, цвета, потом все это Эдгардо соединял в эскизах. Было много согласований, сомнений и даже споров, но в результате я очень довольна нашей коллекцией», – написала Вера.

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    instagram.com/ververa
    instagram.com/ververa
    instagram.com/ververa
    instagram.com/ververa
    instagram.com/ververa
    instagram.com/ververa
    instagram.com/ververa
    instagram.com/ververa
    instagram.com/ververa

    Aquazzura славится тем, что создает яркую праздничную и одновременно стильную обувь для женщин. И линейка Vera x Aquazzura полностью соответствует этому описанию.

    Здесь и ярко-желтые босоножки на шпильке с тонкими, украшенными кристаллами ремешками, и ботинки с острым носом из текстурной кожи, и элегантные туфли-лодочки.


    Джерело: segodnya.ua

    знаменитости мода и красота фотография Вера Брежнева певица Instagram
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