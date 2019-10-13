В Instagram набирают популярность абсурдные натюрморты Ванессы Маккаун (фото)



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instagram.com/vanessamckeown

Футбольный мяч в шкурке от мандарина, тапочки из гренок и пончики вместо туалетной бумаги — художница из Лондона создает яркие визуальные уловки, а за ее творчеством в Instagram следят более 100 тыс. человек

Ванесса Маккаун — британская художница. Она училась в лондонском Колледже искусств Челси. Прежде чем осознать свое призвание — создание сюрреалистичных натюрмортов, — Ванесса работала с графическим дизайном, иллюстрациями, видеоредактурой и анимацией.

В 2015 году она сделала несколько изображений и поделилась ими в Instagram. По словам художницы, «это довольно быстро взлетело», и она решила не останавливаться на достигнутом. Сейчас на ее Instagram подписаны 107 тыс. человек.

Свои натюрморты Ванесса создает «офлайн», лишь изредка прибегая к помощи фотошопа. Построение каждого нового объекта занимает у нее от нескольких часов до целого дня.

«Я надеюсь, что люди так же счастливы смотреть на мои произведения, как и я счастлива создавать их», — рассказывает девушка о своей работе.

Художница говорит, что ей никогда не было достаточно делать фотографии простых объектов — гораздо интереснее «надеть на сигарету туфельку Барби».

Джерело: birdinflight.com