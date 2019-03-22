День рождения Риз Уизерспун: лучшие фотосессии актрисы

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День рождения Риз Уизерспун

Сегодня, 22 марта, американская актриса Риз Уизерспун отмечает свой 43-й день рождения

Родилась Риз в городе Новый Орлеан. Будучи маленькой девочкой, она мечтала стать врачом, как и родители. Но уже в возрасте семи лет она снялась в рекламе цветочного магазина, вскоре после чего начала посещать курсы актерского мастерства, сообщает «Главком».

Уже в школьные годы она начала актерскую карьеру. Однажды в 1990-м году, отправившись на прослушивание в надежде получить эпизодическую роль в драме «Человек на Луне», волею судьбы Уизерспун поручили сыграть одного из ключевых персонажей. За свою игру Риз была номинирована на премию «Молодой актер».

Карьера развивалась, и в 1993-м году Уизерспун отметилась уже в двух фильмах - «В плену песков» и «Джек-медведь», а также мини-сериале «Одинокий голубь: Возвращение». В последующие годы вышло несколько фильмов с ее участием. Так она сыграла главную роль в комедийной драме «Японский городовой» (1994), а также в триллерах «Шоссе» (1996), «Страх» (1996) и «Сумерки» (1998), где главную роль исполнил Пол Ньюман.

Наибольшую известность в тот период ей приносит участие в картине «Плезантвиль», номинированный на несколько премий «Оскар». Успех закрепил популярный молодежный фильм «Жестокие игры», вышедший в 1999-м году. Одну из главных ролей в нем сыграл также и будущий муж Уизерспун – Райан Филипп.

Существенным прорывом в карьере для Риз Уизерспун стала главная роль в комедии «Блондинка в законе». Фильм имел широкий успех, а сама Уизерспун была номинирована на премию «Золотой глобус». С того момента ее гонорары существенно возросли, а предложения об участии в новых проектах поступали все активнее.

В 2005-м году вышла мелодрама «Переступить черту», основанная на биографиях Джонни Кэша и Джун Картер. Фильм был номинирован на пять премий «Оскар», и заветную статуэтку получила Риз Уизерспун, также за эту роль ей достался «Золотой глобус».

Кроме актерской деятельности у Уизерспун есть собственная продюсерская компания. Также она уделяет много внимания благотворительной деятельности и сотрудничает с Фондом защиты детей.