День рождения Гэри Олдмена: топ-5 фильмов актера

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Гэри Олдмен

В День рождения выдающегося актера вспоминаем его лучшие роли

Сегодня, 21 марта, отмечает свой день рождения Гэри Олдман, сообщает «Главком».

В 1990-х годах актер снялся во многих популярных фильмах, играя, как правило, мрачных и нравственно неоднозначных персонажей. Мировая слава пришла к Гэри Олдману после роли в фильме «Леон», где актер предстал в амплуа полицейского «оборотня», покрывающего наркоторговлю.

В серии картин о Гарри Поттере он сыграл доброго волшебника Сириуса Блэка, а в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене предстал на экране в образе неподкупного полицейского Джеймса Гордона.

На протяжении творческой карьеры Олдмена внимание критиков и зрителей было приковано к его работам в фильмах «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Дракула», «Пятый элемент», «Самолет президента», «Шпион, выйди вон!» и других.

Актер известен как мастер перевоплощений, с одинаковой легкостью способный создать образ как положительного персонажа, так и негодяя.

Игра Олдмена была отмечена многими авторитетными кинокритиками. Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов вручила ему премию «Сатурн» в номинации «Лучший киноактер».

Олдмен дважды номинировался на премию «Оскар». Впервые - за роль британского агента МИ-6 Джорджа Смайли в триллере «Шпион, выйди вон!». а второй раз - в этом году, за роль премьер-министра Уинстона Черчилля в байопике «Темные времена». За последнюю - он получил «Оскар» и большинство других актерских премий по итогам наградного сезона.

Олдмана называют в Голливуде — всем актерам актер. И недаром он получил это прозвище: он способен перевоплощаться до неузнаваемости, его злодеи самые обаятельные в Голливуде. В этом мы можем убедится сами, вспомнив пять его лучших фильмов.

Леон (1994)

Особый успех у зрителей имела роль коррумпированного полицейского из отдела по борьбе с оборотом наркотиков, садиста и наркомана Нормана Стэнсфилда, который в картине Люка Бессона «Леон» убил семью героини Натали Портман и преследовал ее саму. Актер добавил в портрет своего героя ироничный штришок – любовь к музыке Бетховена.

Фильм рассказывает о Леоне, который ведет тихий и спокойный образ жизни в одном из не самых лучших районов Нью-Йорка под названием Маленькая Италия. Никто даже представить себе не может, что этот человек самый настоящий наемный убийца. Однажды, находясь дома, Леон слышит шум, и, посмотрев в глазок своей двери, он становится свидетелем того, как всю семью, живущую в соседней квартире, убивают. Выжить удается только девочке-подростку Матильде, которой в то время не было дома. Она обращается к своему соседу Леону за помощью.

Пятый элемент (1997)

Сотрудничество актера с Люком Бессоном продолжилось спустя три года. В картине «Пятый элемент» Олдмен оттянулся по полной, создав шаржированный образ промышленника-тирана Жана-Батиста Эммануэля Зорга. На момент выхода это был самый высокобюджетный фильм в истории, снятый за пределами Голливуда, а также фильм с самыми дорогими спецэффектами.

По сюжету на Землю из глубин Галактики с огромной скоростью летит Абсолютное Зло. Остановить Зло и спасти мир от опасности должен бывший суперагент, а теперь простой таксист Корбен Даллас.

Темный рыцарь (2008)

Гари Олдмен принял участие в трилогии о Бэтмане Кристофера Нолана, где сыграл роль комиссара полиции Джеймса Гордона.

Во второй экранизации комиксов о Бэтмене противостояние Бэтмена и Джокера достигло апогея. Джокер скрывает свое лицо под маской грима. Теперь, убивая людей, злодей пытается заставить снять маску и самого Бэтмена, который является ни кем иным, как Брюсом Уэйном, чтобы свести старые счеты. Эта борьба достигает максимального напряжения. Бэтмен должен или сдаться, или, в очередной раз спасти родной город от безжалостного преступника.

Шпион, выйди вон! (2011)

Многие сотрудники британской разведки догадывались, что в ее руководстве давно засел «крот», работающий на Советский Союз. Но те, кто отваживался об этом заявлять открыто, почему-то оказывались в отставке.

Подтверждение существования советского агента пришло совершенно неожиданно. Начинается тайное расследование, возглавляемое Джорджем Смайли, который находится в отставке. И никто, включая высшее руководство разведки, не должен догадаться, что на крота снова объявлена охота.

Темные времена (2017)

Фильм рассказывает об одном из политических титанов ХХ века, сэре Уинстоне Черчилле. Большое количество британских политиков выступали за мирные отношения с нацистской Германией, но именно Черчилль сломал ситуацию и заставил Британию решительно вести войну до победного конца.

В своей первой речи, которую Черчилль произнес 13 мая в Палате общин в качестве премьер-министра, он твердо сказал: «Мне нечего предложить британцам кроме крови, тяжелого труда, слез и пота».