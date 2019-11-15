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    Фото

    Депутат удивила сеть нарядом в Раде

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    Депутат удивила сеть нарядом в Раде
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    Нардепы от «Слуги народа» продолжают демонстрировать в Раде модные обновки

    Снимком нардепа в Верховной Раде поделился фотограф Ян Доброносов в своем Facebook.

    Судя по фото, Ирина любит оказываться в центре внимания. Ведь на заседании в Верховной Раде Аллахвердиева появилась в белом платье выше колена с кружевным верхом, сквозь который просвечивалось нижнее белье.

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    Ирина сейчас является членом комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.

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    Ранее, Ирина Аллахвердиева пришла на сессию Верховной Рады в черном ошейнике под цвет приталенного платья.

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