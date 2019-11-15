Депутат удивила сеть нарядом в Раде



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facebook.com/yan.dobronosov

Нардепы от «Слуги народа» продолжают демонстрировать в Раде модные обновки

Снимком нардепа в Верховной Раде поделился фотограф Ян Доброносов в своем Facebook.

Судя по фото, Ирина любит оказываться в центре внимания. Ведь на заседании в Верховной Раде Аллахвердиева появилась в белом платье выше колена с кружевным верхом, сквозь который просвечивалось нижнее белье.

facebook.com/yan.dobronosov

Ирина сейчас является членом комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.

Ранее, Ирина Аллахвердиева пришла на сессию Верховной Рады в черном ошейнике под цвет приталенного платья.