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    Девушки доказали, что даже в инвалидной коляске можно выглядеть сексуально

    В сети стартовал необычный флешмоб
    Люди с ограниченными возможностями объявляют войну стереотипам! Одна за другой девушки, прикованные к инвалидной коляске, выкладывают в соцсети сексуальные фото под хештегом #HotPersonInAWheelchair. Его ввела в оборот активистка и блогер Энни Сегарра. Она уверена, каждый человек красив по‑совему, а потому
    • Сьогодні, 12:11
    • Розсилка

    В сети стартовал необычный флешмоб

    Люди с ограниченными возможностями объявляют войну стереотипам!

    Одна за другой девушки, прикованные к инвалидной коляске, выкладывают в соцсети сексуальные фото под хештегом #HotPersonInAWheelchair. Его ввела в оборот активистка и блогер Энни Сегарра.

    Она уверена, каждый человек красив по‑совему, а потому смело позирует в мини-юбке и гольфах.

    Флешмоб начался из-за едкого высказывания победителя американской телевикторины Jeopardy! Кена Дженнингса. Он написал в Twitter: «Нет ничего грустнее, чем привлекательный человек в инвалидном кресле». Фраза возмутила многих людей с ограниченными возможностями, в том числе и Энни. Ее примеру последовали другие девушки, которые по разными причинам не могут ходить или, к примеру, лишились руки. Они принимают свои особенности и не стесняются их.

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    Девушки доказали, что даже в инвалидной коляске можно выглядеть сексуально
    Девушки доказали, что даже в инвалидной коляске можно выглядеть сексуально
    Девушки доказали, что даже в инвалидной коляске можно выглядеть сексуально
    Девушки доказали, что даже в инвалидной коляске можно выглядеть сексуально
    Девушки доказали, что даже в инвалидной коляске можно выглядеть сексуально
    Девушки доказали, что даже в инвалидной коляске можно выглядеть сексуально
    Девушки доказали, что даже в инвалидной коляске можно выглядеть сексуально
    Девушки доказали, что даже в инвалидной коляске можно выглядеть сексуально
    Девушки доказали, что даже в инвалидной коляске можно выглядеть сексуально

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    Джерело: graziamagazine.ru

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