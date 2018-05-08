Кайя Гербер призналась, что часто берет у мамы винтажные вещи

Дочь легендарной модели Синди Кроуфорд рассказала о своих принципах и отношениях с мамой

Кайя Гербер, 16-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд, делает стремительную карьеру, сотрудничая с известными брендами, среди которых Chanel, Calvin Klein, Omega, Saint Laurent и Valentino. В интервью британскому Vogue юная модель рассказала, что многому научилась у своей матери. «Не делай то, чего ты не



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Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Дочь легендарной модели Синди Кроуфорд рассказала о своих принципах и отношениях с мамой

Кайя Гербер, 16-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд, делает стремительную карьеру, сотрудничая с известными брендами, среди которых Chanel, Calvin Klein, Omega, Saint Laurent и Valentino. В интервью британскому Vogue юная модель рассказала, что многому научилась у своей матери.

«Не делай то, чего ты не хочешь делать. Следуй своим инстинктам», — по словам Гербер, это лучший урок, который она усвоила от Синди.

Тем не менее популярная супермодель 1990-х не всему научила свою дочь.

«Она никогда не давала мне уроки дефиле, — призналась Кайя. — Естественно, я наблюдала за ее работой, но мы никогда не делали это вместе».

По словам Гербер, то, что ее мама — Синди Кроуфорд, никак не влияло на их семейную жизнь.

«Все удивляются и спрашивают меня, как это, когда твоя мама — самая узнаваемая супермодель. Но та Синди Кроуфорд, которую знают миллионы, не была моей мамой. Моя мама умела отделять работу от домашней жизни», - отметила в интервью Кайя.

Кроуфорд научила свою дочь не только правильно вести себя в фэшн-индустрии, но и помогать другим людям. Синди Кроуфорд и Кайя Гербер сотрудничают с детской больницей, где лечился младший брат Синди, который умер от лейкемии в 3 года.

«Я узнала от своих родителей, что они действительно счастливы, когда помогают другим людям, — говорит Гербер. — Очень важно просто делать то, что вы можете, тогда, когда можете».

Но помощь в карьере и жизненные советы не единственное преимущество, которым обладает дочь Синди Кроуфорд. Речь идет, конечно же, о мамином гардеробе.

«К сожалению, у нас разный размер обуви, иначе я бы украла все ее туфли, — шутит Кайя. — Но я часто беру у нее винтажные вещи».

Несмотря на неоспоримые успехи в фэшн-индустрии и постоянные сравнения с мамой, Кайе не нравится, когда ее называют супермоделью.

«К этому слову нельзя относиться легкомысленно. Я считаю, что такое звание необходимо заслужить. Когда люди называют меня супермоделью, я думаю, что мне надо немного больше времени», — объясняет Гербер.

Джерело: Buro 24/7