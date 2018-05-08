Звезды впечатлили своими нарядами на Балу Met Gala 2018

Образы для бала института костюма некоторые знаменитости готовят полгода, чтобы попасть в рейтинг самых красивых и стильных гостей мероприятия

В Нью-Йорке состоялся бал института костюма Met Gala 2018, который открыл тематическую выставку в Метрополитен-музее, которая в этом году посвящена связи моды и религии. На красной дорожке мероприятия собрались самые известные представители мира моды, кино и музыки, а хозяйками вечера вместе с Анной Винтур стали певица Рианна и адвокат Амаль



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Образы для бала института костюма некоторые знаменитости готовят полгода, чтобы попасть в рейтинг самых красивых и стильных гостей мероприятия

В Нью-Йорке состоялся бал института костюма Met Gala 2018, который открыл тематическую выставку в Метрополитен-музее, которая в этом году посвящена связи моды и религии.

На красной дорожке мероприятия собрались самые известные представители мира моды, кино и музыки, а хозяйками вечера вместе с Анной Винтур стали певица Рианна и адвокат Амаль Клуни. В гости к ним на этот раз пришли Мадонна, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян, Жизель Бюндхен, Ума Турман, Эмилия Кларк, Дженнифер Лопес и еще несколько десятков приглашенных, которых лично утверждала главный редактор американского Vogue.

Золотой негласно стал самым популярным оттенком Met Gala 2018 и выбор Ирины Шейк пал именно на платье этого оттенка. Глубокое декольте, высокий вырез и облегающий силуэт платья Versace из кутюрной коллекции — Ирина Шейк была одновременно сексуальной и стильной.

Рози Хантингтон-Уайтли сделала ставку на классику красных дорожек — «голое» платье. Но автор ее наряда — Ральф Лорен не был бы собой, если бы даже эту соблазнительную нюдовую модель с глубоким декольте не сделал бы чуточку элегантнее. Так, «голое» платье превратилось в платье-кейп с длинным шлейфом и изысканной вышивкой — одновременно сексуальное и элегантное. Завершающая образ диадема-нимб окончательно сделала look Рози ангельским.

А Жизель Бундхен предстала в образе настоящей греческой богини. Ассиметричное платье на одно плечо со множеством драпировок и высоким вырезом эффектно подчеркнуло безупречную фигуру Жизель.

Джерело: vogue.ua