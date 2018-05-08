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    Звезды впечатлили своими нарядами на Балу Met Gala 2018

    Образы для бала института костюма некоторые знаменитости готовят полгода, чтобы попасть в рейтинг самых красивых и стильных гостей мероприятия
    В Нью-Йорке состоялся бал института костюма Met Gala 2018, который открыл тематическую выставку в Метрополитен-музее, которая в этом году посвящена связи моды и религии. На красной дорожке мероприятия собрались самые известные представители мира моды, кино и музыки, а хозяйками вечера вместе с Анной Винтур стали певица Рианна и адвокат Амаль
    • Сьогодні, 13:59
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    Кейт Босуорт в Oscar de la Renta
    Кейт Босуорт в Oscar de la Renta

    Образы для бала института костюма некоторые знаменитости готовят полгода, чтобы попасть в рейтинг самых красивых и стильных гостей мероприятия

    В Нью-Йорке состоялся бал института костюма Met Gala 2018, который открыл тематическую выставку в Метрополитен-музее, которая в этом году посвящена связи моды и религии.

    На красной дорожке мероприятия собрались самые известные представители мира моды, кино и музыки, а хозяйками вечера вместе с Анной Винтур стали певица Рианна и адвокат Амаль Клуни. В гости к ним на этот раз пришли Мадонна, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян, Жизель Бюндхен, Ума Турман, Эмилия Кларк, Дженнифер Лопес и еще несколько десятков приглашенных, которых лично утверждала главный редактор американского Vogue.

    Золотой негласно стал самым популярным оттенком Met Gala 2018 и выбор Ирины Шейк пал именно на платье этого оттенка. Глубокое декольте, высокий вырез и облегающий силуэт платья Versace из кутюрной коллекции — Ирина Шейк была одновременно сексуальной и стильной.

    Рози Хантингтон-Уайтли сделала ставку на классику красных дорожек — «голое» платье. Но автор ее наряда — Ральф Лорен не был бы собой, если бы даже эту соблазнительную нюдовую модель с глубоким декольте не сделал бы чуточку элегантнее. Так, «голое» платье превратилось в платье-кейп с длинным шлейфом и изысканной вышивкой — одновременно сексуальное и элегантное. Завершающая образ диадема-нимб окончательно сделала look Рози ангельским.

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    Эмбер Херд в Carolina Herrera
    Би Шаффер в Valentino Couture
    Анна Винтур в Chanel
    Зои Кравиц в Saint Laurent
    Ума Турман в Gabriela Hearst
    Дженнифер Коннелли в Louis Vuitton
    Джаред Лето в Gucci
    Кейт Босуорт в Oscar de la Renta
    Белла Хадид в Chrome Hearts
    Аманда Сейфрид в Prada
    Амаль Клуни в Richard Quinn
    Кейт Мосс в Saint Laurent
    Лана Дель Рей в Gucci
    Прянка Чопра в Ralph Lauren
    Аня Рубик в Saint Laurent
    Даутцен Крес
    Крис Дженнер в Tommy Hilfiger
    Дакота Фэннинг в Miu Miu
    Амбер Валетта в Saint Laurent
    Кейт Аптон в Zac Posen
    Принцесса Беатрис в Alberta Ferretti
    Рози Хантингтон-Уайтли в Ralph Lauren Collection
    Алек Век в H&M
    Эмма Стоун в Louis Vuitton
    Дженнифер Лопес в Balmain
    Хейли Болдуин в Tommy Hilfiger
    Фрэнсис Макдорманд в Valentino Couture
    Мадонна в Jean Paul Gaultier
    Колин Ферт и Ливия Ферт в Valentino
    Соланж Ноулз в Iris Van Herpen
    Скарлетт Йоханссон в Marchesa
    Сальма Хайек в Altuzarra
    Грета Гервиг в The Row
    Синди Кроуфорд в Versace
    Руни Мара
    Алекса Чанг в ALEXACHUNG
    Джиджи Хадид в Atelier Versace
    Наоми Уоттс в Michael Kors
    Клер Дейнс
    Селена Гомес в Coach
    Блейк Лайвли в Atelier Versace
    Cardi B в Moschino by Jeremy Scott
    Кара Делевинь в Christian Dior
    Карли Клосс в Brandon Maxwell
    Сара Джессика Паркер в Dolce&Gabbana
    Тейлор Хилл в Diane Von Furstenberg
    Сиенна Миллер
    Кайли Дженнер
    Стелла Максвелл в Moschino
    Джордан Данн
    Ким Кардашьян в Versace
    Эмили Ратажковски в Marc Jacobs
    Винни Харлоу
    Эмили Кларк в Dolce & Gabbana
    Жанель Монэ в Marc Jacobs
    Кэти Перри в Atelier Versace
    Вера Вонг в Vera Wang
    Кендалл Дженнер в Off-White
    Жизель Бюндхен в Atelier Versace
    Джоан Смоллс
    Летиша Райт и Джон Байега
    Алисия Викандер в Louis Vuitton
    Ирина Шейк в Versace
    Ники Минаж в Oscar de la Renta
    Лили Колинз в Givenchy

    А Жизель Бундхен предстала в образе настоящей греческой богини. Ассиметричное платье на одно плечо со множеством драпировок и высоким вырезом эффектно подчеркнуло безупречную фигуру Жизель.

    Джерело: vogue.ua

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