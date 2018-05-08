Рианна разозлила церковь своими соблазнительными нарядами

Артистка не упускает возможности продемонстрировать достоинства своей фигуры

Американская поп-дива Рианна опубликовала на своей странице в Instagram ряд снимков, на которых предстает в откровенных нарядах. Два фото показывают артистку в нижнем белье из ее личного бренда Savage x Fenty. Звезда позирует в соблазнительном черном боди, в чулках и с распущенными волосами, пишет «Главком». Также артистка показала

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Рианна

Артистка не упускает возможности продемонстрировать достоинства своей фигуры

Американская поп-дива Рианна опубликовала на своей странице в Instagram ряд снимков, на которых предстает в откровенных нарядах. Два фото показывают артистку в нижнем белье из ее личного бренда Savage x Fenty. Звезда позирует в соблазнительном черном боди, в чулках и с распущенными волосами, пишет «Главком».

Также артистка показала себя в еще более провокационном образе. Белое кружевное одеяние, в котором резко сочетаются элементы эротического и религиозного нарядов. Головной убор папы римского здесь эффектно рифмуется с короткой юбкой, густо усеянной украшениями.

Подобные откроенные снимки певица выкладывает и ранее. недавно, например, она появилась в более нежном образе. На первом снимке, представляющем коллекцию Savage x Fenty, Рианна снялась в кружевном боди розового цвета с большими вырезами. Фигура певицы на нем выглядит очень привлекательно, несмотря на недавнее обсуждение лишнего веса Рианны.