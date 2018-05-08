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    Рианна разозлила церковь своими соблазнительными нарядами

    Артистка не упускает возможности продемонстрировать достоинства своей фигуры
    Американская поп-дива Рианна опубликовала на своей странице в Instagram ряд снимков, на которых предстает в откровенных нарядах. Два фото показывают артистку в нижнем белье из ее личного бренда Savage x Fenty. Звезда позирует в соблазнительном черном боди, в чулках и с распущенными волосами, пишет «Главком». Также артистка показала
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:09
    • Розсилка
    Рианна
    Рианна

    Артистка не упускает возможности продемонстрировать достоинства своей фигуры

    Американская поп-дива Рианна опубликовала на своей странице в Instagram ряд снимков, на которых предстает в откровенных нарядах. Два фото показывают артистку в нижнем белье из ее личного бренда Savage x Fenty. Звезда позирует в соблазнительном черном боди, в чулках и с распущенными волосами, пишет «Главком».

    Также артистка показала себя в еще более провокационном образе. Белое кружевное одеяние, в котором резко сочетаются элементы эротического и религиозного нарядов. Головной убор папы римского здесь эффектно рифмуется с короткой юбкой, густо усеянной украшениями.

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    Рианна разозлила церковь своими соблазнительными нарядами
    Рианна разозлила церковь своими соблазнительными нарядами
    Рианна разозлила церковь своими соблазнительными нарядами
    Рианна разозлила церковь своими соблазнительными нарядами
    Рианна разозлила церковь своими соблазнительными нарядами
    Рианна разозлила церковь своими соблазнительными нарядами

    Подобные откроенные снимки певица выкладывает и ранее. недавно, например, она появилась в более нежном образе. На первом снимке, представляющем коллекцию Savage x Fenty, Рианна снялась в кружевном боди розового цвета с большими вырезами. Фигура певицы на нем выглядит очень привлекательно, несмотря на недавнее обсуждение лишнего веса Рианны.

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