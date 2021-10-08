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    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их

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    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их

    Когда люди сначала не любили свои нестандартные носы, а потом поняли всю их красоту

    Чем и хорош современный мир, так это тем, что стандарты все больше уступают разнообразию. Особенно когда речь заходит о стандартах красоты. Если раньше было принято стесняться своего слишком маленького, слишком большого или искривленного носа, то теперь люди все больше считают подобную особенность внешности своей изюминкой и учатся ее принимать.

    Прямо как и авторы снимков из нашей сегодняшней подборки!

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    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их
    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их
    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их
    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их
    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их
    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их
    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их
    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их
    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их
    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их
    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их
    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их
    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их
    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их
    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их

    «В детстве я стеснялась своего носа, но теперь я научилась гордиться им», «Спасибо моим еврейско-итальянским корням за него.», «Нужно любить то, что делает тебя собой», «Мой большой и классный нос», «Анфас и в профиль», «У всех свои изюминки», - комментируют свои фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: мода и красота фотография как быть модным
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    Долой все стандарты красоты! Фото людей, которые перестали стесняться своих носов и полюбили их