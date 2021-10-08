Как сохранить идеальную укладку под шапкой

Понадобится всего два средства и несколько минут

Шапка — главный враг прически. Стараешься сделать красивую укладку, тратишь время, лишаясь драгоценных минут, а то и часов сна, а потом надеваешь шапку и все. Настроение портится, как только снимаешь шапку, потому что от прически осталось воронье гнездо или облезлая кошка.

Но выбора нет, уверены многие, и они ошибаются. Сохранить идеальную прическу под шапкой не так уж сложно.

Во-первых, во время мытья нужно использовать шампунь и бальзам для дополнительного объема волос. Они содержат силикон, который пружинит и не дает волосам слипаться. Также стоит рассмотреть средства для прикорневого объема вместо муссов и лаков. Первые не только держат объем, но и снимают статическое электричество, тогда как вторые создают парниковый эффект и усугубляют проблему.

Во-вторых, даже зимой не стоит отказываться от увлажнения. Воздух в помещениях зимой еще более сухой, чем летом на улице. А это значит, что сухие и ломкие волосы будут стоять дыбом. Спреи и маски отлично напитают волосы и помогут сохранить прическу.

Снимая шапку, нужно сразу сделать легкий массаж головы, чтобы восстановить питание луковиц и устранить возможные заломы волос. Одной минуты достаточно. Стоит уделить внимание и самим головным уборам.

Шапка не должна быть слишком плотной, синтетической или облегающей. Она должна пропускать воздух, чтобы голова не потела и волосы не превращались в сосульки. Узкая шапка не только испортит прическу, но и нарушит микроциркуляцию крови, что приведет к выпадению волос.

Надевать шапку надо правильно, начиная со лба и сдвигая к затылку. Так волосы лягут в одном направлении и прическа не превратится в кошмар.

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