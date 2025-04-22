Донька Георгія Гонгадзе вийшла заміж (фото)

Мирослава Гонгадзе про весілля доньки: Цей день – одруження, це про шлях, як з болю й втрат виростає нове життя, нова надія

Вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе, журналістка Мирослава Гонгадзе повідомила, що 19 квітня її 28-річна донька Нана Гонгадзе вийшла заміж. Відповідні фото вона показала у Facebook, інформує «Главком».

«Коли навколо шторм, родина стає особливо важливим затишком і місцем підтримки. Наша родина поповнилась цими Великодніми святами. День, коли минуле і майбутнє злилися в один емоційний момент», – написала Мирослава Гонгадзе.

Донька Гонгадзе Нана з чоловіком фото: Myroslava Gongadze/Facebook

Журналістка пригадала, як 25 років тому її чоловік Георгій Гонгадзе повернувся з поїздки до США і привіз донькам подарунки – іграшки з Вашингтонського зоопарку.

Нана з сестрою Соломією Гонгадзе фото: Myroslava Gongadze/Facebook

««Фантастичне місце, – сказав він. – Хочу привезти туди дівчат, їм би дуже сподобалось». За кілька місяців його не стало. Його вбили після розслідування корупції у вищих ешелонах влади. Ми залишилися втрьох. США дали нам притулок. Я приїхала у Вашингтон у цей час 24 роки тому – без мови, без грошей, з двома малими дітьми і двома валізами», – розповіла журналістка.

фото: Myroslava Gongadze/Facebook

Мирослава Гонгадзе зауважила, що у той час їй допомогла мама Ольга Петришин: «Мама була нашою опорою. Я змогла працювати, боротися за справедливість, бо знала: вдома – надійний тил. І зоопарк, про який мріяв їхній тато, став нашою традицією, місцем радості й пам’яті».

фото: Myroslava Gongadze/Facebook

Нана Гонгадзе та її чоловік фото: Myroslava Gongadze/Facebook

«Молодша з двійнят, Нана швидко подорослішала. Часто була тією, на кого я покладалася. І ось – цими вихідними – вона зробила один із найважливіших виборів у житті. Ця дівчинка, яка виросла в сильну, розумну, чуйно-сердечну жінку, зробила один з найважливіших виборів і почала нову главу життя. Любов. Підтримка. Довіра. Бути одне для одного домом. Це справжнє щастя. Цей день – одруження, це про шлях, як з болю й втрат виростає нове життя, нова надія», – йдеться у дописі.

Раніше Мирослава Гонгадзе зворушливо привітала доньок із днем народження. «25 років тому у свої 25, сонячної неділі я прокинулась о п’ятій ранку відчуваючи, що це має статись сьогодні. Напередодні, в суботу, ми весь день гуляли по набережній Дніпра, щоб надихатись прекрасним осіннім повітрям. Сьогодні ж, прокинувшись, я розбудила чоловіка, кажу, почалось», – пригадала журналістка.

Також дружина українського журналіста Георгія Гонгадзе, якого було вбито у 2000 році, Мирослава поділилася епізодом із майбутньої книги у пам'ять про внесок її чоловіка у захист свободи слова та становлення незалежної журналістики. У тексті Мирослава Гонгадзе описала їхній спільний останній ранок 16 вересня 2000 року.