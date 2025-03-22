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Роналду назвав умову, за якої він одружиться з Джорджиною

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Роналду назвав умову, за якої він одружиться з Джорджиною
У 2018 році Роналду зробив Джорджині пропозицію, але весілля вони досі не зіграли

Роналду про весілля з Джорджиною: На 1000% впевнений, що це станеться

Форвард саудівського «Аль-Насра» і збірної Португалії Кріштіану Роналду пояснив, за якої умови одружується з моделлю Джорджиною Родрігес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на dailymail.co.uk.

Пара перебуває у відносинах з 2016 року та виховує двох спільних дітей. Також Джорджина є мачухою для трьох інших дітей Роналду. У 2018 році Роналду зробив дівчині пропозицію, але весілля вони досі не зіграли.

«Я завжди кажу їй: «Коли настане цей момент». Так з усіма подіями у нашому житті – вона розуміє, про що я говорю. Це може статися через рік, через півроку чи через місяць. Я на 1000% впевнений, що це станеться», – сказав Роналду у реаліті-шоу I Am Georgina («Я – Джорджина») на Netflix.

Джорджина зізналася, що її друзі часто жартують з того, що 40-річний футболіст досі не одружився з нею, незважаючи на їхні стосунки та спільне виховання дітей

«Друзі постійно жартують про весілля, питаючи: «Ну коли ж?».  Після виходу пісні Дженніфер Лопес El Anillo (у приспіві якої звучить фраза «А коли ж кільце?» ) вони почали співати її мені. Але рішення залежить не тільки від мене», – розповіла Джорджина.

Як повідомлялося, воротар «Барселони» Марк-Андре тер Стеген спростував інформацію Catalunya Radio&3Cat Group, що він розійшовся з дружиною, бо вона йому зраджувала.

Раніше воротар «Барселони» оголосив про розлучення з дружиною Даніелою Йеле, з якою був одружений з 2017 року. У ЗМІ з'являлася інформація, що причиною розлучення пари стала зрада дружини.

«Я шокований і розчарований поганим управлінням та недостатнім контролем у медіакомпанії Catalunya Radio&3Cat Group. Вони поширюють неправдиву інформацію та порушують особисті права. Журналісти цього радіо – брехуни, які розповсюджують фейки, публічно ображаючи мою дружину Даніелу та її репутацію. Жодної невірності з боку Даніели не було. Жодного зв'язку з сторонніми людьми. Це факт. Ми з Дані вирішили піти різними шляхами спільного рішення, при цьому ми підтримуємо дружній зв'язок», – написав тер Стеген у Instagram.

Теги: Кріштіану Роналду весілля НОВИНИ ФУТБОЛУ

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