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100-річна лучанка розповіла, як чоловік під дулом танка змусив її одружитися

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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100-річна лучанка розповіла, як чоловік під дулом танка змусив її одружитися
Раїса Деркач показує свою фотографію у молоді роки
фото: suspilne.media

Раїса Деркач читає газети без окулярів, листується з друзями, опанувала мобільний телефон

Жительці міста Луцька Раїсі Деркач нещодавно виповнилося 100 років. Родом вона з села Бандурове Гайворонського району Одеської області. У місті Балта на Одещині знайшла кохання – за один день погодилася вийти заміж за офіцера. Пережила голод, Другу світову війну та смерть рідних людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Довгожителька розповіла: познайомилася з майбутнім чоловіком Іваном випадково, коли йшла з університетською подругою на пошту відправити посилку своїм батькам. Ввечері з офіцером пішла в кіно, а вранці під вікнами квартири, де жила Раїса, він зробив пропозицію.

Раїса Деркач із чоловіком та сином
Раїса Деркач із чоловіком та сином
фото: suspilne.media

«Я за свого чоловіка вийшла заміж за 12 годин... Ідемо – мороз такий. Капрон, чобіточки, литочки видно, а вони ззаду – два офіцери. Один підходить, бере у мене ящик, несе. Каже: «Йдемо назад, а де ми зустрінемося» Вийшли з кіно, а я жила на квартирі. Тут веранда під склом, і ми з моїм чоловіком до 3 часов простояли. Ми говорили, а він падає на коліна і каже: «Будь моєю женой», – пригадала лучанка.

Зі слів Раїси Деркач, наступного дня наречений їхав на навчання і передав їй свою зарплату, аби на ці кошти організувати весілля.

«Рано він не спав. Він вже в бойовій формі заїхав, я ще сплю. Він постукав і говорить «Да чи ні». Я кажу «Я не знаю, дай мені подумать». А він: «Подивися в вікно». Я дивлюся, а це березень, сніг лапатий лежить, дуло від танка направлене на вікна і 6 солдат дивляться на вікно. А він каже: «Якщо скажеш ні, то зараз цей будинок полетить», – пригадала з усмішкою лучанка.

Разом із чоловіком Раїса Деркач прожила довге життя: обидва в парі кохали один одного. У подружжя мав народитися малюк, однак на терміні 2,5 місяці вагітності Раїса втратила дитину – застудилася через негоду. На жаль, народити так і не змогла. Подружжя всиновило хлопчика.

Від сина Івана у жінки двоє онуків: один із них помер, як і коханий чоловік, а інший, Олександр Деркач, нині захищає Україну на фронті. Найбільше лучанка мріє про повернення свого онука додому.

У 100 років лучанка читає газету без окулярів
У 100 років лучанка читає газету без окулярів
фото: suspilne.media

Раїса Тарасівна розповіла: любить життя, землю, людей та місто Луцьк, де мешкає 63 роки. Пропрацювала жінка 17 років у міській раді.

Разом із чоловіком мала дачу і часто після роботи їздила доглядати все, що садили: капусту, буряк, моркву, картоплю. Якби не затерпали руки, говорить пенсіонерка, то пильнувала б дачну ділянку й зараз.

На пенсії, каже довгожителька, сумувати не доводиться. Вдома читає газети без окулярів, листується з друзями, опанувала мобільний телефон.

Її племінник Сергій Іщенко із дружиною Надією допомагають по дому, купують продукти та готують їсти. 8 березня лучанка відсвяткувала ювілей.

«Я чувствую, що я не дряхлая старуха! Я ще не старуха. Ще можу поступати в інститут. Не вірю, що мені 100 років... Я виписую газету, читаю від кінця до кінця, пишу багато листів. Я люблю наш Луцьк. Це ж була пустиня, а зараз я їду і любуюсь. Наш Луцьк красивий, і він буде красивіший за Париж», – додала Раїса Тарасівна.

Раніше 100-річна мешканка Києва розкрила свій секрет довголіття

Додамо, що відмова від ультраоброблених «нездорових» продуктів або зведення їхнього споживання до мінімуму дозволить дожити до 100 років.

Зауважимо, дожити до 100 років під силу кожному: знайдено ідеальний сніданок довгожителів. Журналіст провів 20 років у вивченні продуктів, які їдять довгожителі.

Як відомо, вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя.

До слова, нині старіння називають хворобою, яку можна вилікувати за допомогою способу життя – секрет довголіття від генетика з Гарварду. У 92 роки німець вперше стрибнув із парашутом, а у 100 років регулярно займається спортом та водить авто.

Зазначимо, 100-річний ветеран Люфтваффе розкрив таємницю довголіття.

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Теги: 8 березня ветеран телефон продукти смерть весілля Луцьк навчання будинок жінка чоловік журналіст місто солдат ювілей буряк вчені племінник довголіття

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